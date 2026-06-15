Hayatını kaybeden Ece İrtem'in Kızılcık Şerbeti ekibine veda ettiği anlar - Son Dakika
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Hayatını kaybeden Ece İrtem'in Kızılcık Şerbeti ekibine veda ettiği anlar

15.06.2026 21:24
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Kızılcık Şerbeti dizisinde "Işıl" karakterine hayat veren 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesi sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü oyuncunun Kızılcık Şerbeti dizisine veda ettiği anlar ortaya çıktı. İrtem için pasta kesilirken, "Kusurum olduysa affola" dediği görüldü.

Dün doğum günü olan ve 35 yaşına giren oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti.

Oyuncu Ece İrtem, bugün evinde hayatını kaybetti. Dün doğum günü olan ve 35 yaşına giren oyuncunun vefat haberi yakınları ve hayranlarında büyük üzüntüye neden olurken oyuncunun, dün sosyal medya hesabında doğum gününe ilişkin paylaşımlar yaptığı görüldü.

Hayatını kaybeden Ece İrtem'in <a class='keyword-sd' href='/kizilcik-serbeti/' title='Kızılcık Şerbeti'>Kızılcık Şerbeti</a> ekibine veda ettiği anlar

"KUSURUM OLDUYSA AFFOLA"

Kızılcık Şerbeti dizisindeki "Işıl" karakteriyle tanınan İrtem'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ünlü oyuncunun diziye veda ettiği anlar kahretti. Görüntülerde Ertem için pasta kesildiği, mumlara üfledikten sonra, "Kusurum olduysa affola" dediği görüldü.

Hayatını kaybeden Ece İrtem'in Kızılcık Şerbeti ekibine veda ettiği anlar

ECE İRTEM KİMDİR?

Oyuncu Ece İrtem, 1991 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Eğitim hayatını Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Opera ve Şan Ana Sanat Dalı'nda tamamlayan İrtem, daha sonra oyunculuk alanında kendini geliştirmek amacıyla İstanbul'da Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim aldı.

Hayatını kaybeden Ece İrtem'in Kızılcık Şerbeti ekibine veda ettiği anlar

Televizyon kariyerine 2014 yılında yayınlanan "Kaçak Gelinler" dizisiyle başlayan Ece İrtem, kısa sürede birçok başarılı yapımda rol aldı. "O Hayat Benim", "Şeref Meselesi", "Kertenkele Yeniden Doğuş", "Yeni Gelin", "Payitaht Abdülhamid", "Bay Yanlış", "Mahkum", "Yasak Elma" ve "Aile" gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Hayatını kaybeden Ece İrtem'in Kızılcık Şerbeti ekibine veda ettiği anlar

Özellikle "Yeni Gelin" dizisindeki Afet karakteri ve "Aile" dizisindeki Cansın rolüyle dikkat çeken oyuncu, son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle adından söz ettirdi.

Hayatını kaybeden Ece İrtem'in Kızılcık Şerbeti ekibine veda ettiği anlar

Müzik eğitimi geçmişiyle de öne çıkan Ece İrtem, kariyerini televizyon ve sinema projelerinde sürdürmeye devam ediyordu. Başarılı oyuncu, yer aldığı yapımlardaki performansıyla Türk televizyon dünyasının dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyordu.

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Son Dakika Kızılcık Şerbeti Hayatını kaybeden Ece İrtem'in Kızılcık Şerbeti ekibine veda ettiği anlar - Son Dakika

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