Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi küresel bir seferberliğe dönüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi küresel bir seferberliğe dönüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi küresel bir seferberliğe dönüştü
15.06.2026 21:11
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi’nin ulaştığı küresel etkiye dikkat çekerek, Türkiye’nin çevre diplomasisi alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan, “Küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi başta olmak üzere çevre diplomasisi çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı değerlendirmede, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Hareketi’nin bugün uluslararası ölçekte karşılık bulan güçlü bir çevre vizyonuna dönüştüğünü belirterek, “Küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi başta olmak üzere çevre diplomasisi çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız” ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık Forumu’nun uluslararası önemine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “5-7 Haziran tarihlerinde 183 ülkeden 120’yi aşkın bakanın, 200’ün üzerinde belediye başkanının bir araya geldiği Sıfır Atık Forumu’nu İstanbul’umuzda gerçekleştirdik” dedi.

Antalya’da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek COP31 Taraflar Konferansı öncesinde düzenlenen forumun güçlü bir katılımla gerçekleştirildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “COP31 Taraflar Konferansı öncesinde 5.000 kişilik yüksek bir katılımla icra ettiğimiz Sıfır Atık Forumu’nda emeği geçenleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

SIFIR ATIK FORUMU KÜRESEL ÇEVRE GÜNDEMİNE YÖN VERDİ 

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı tarafından gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu; kamu, özel sektör, akademi, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum temsilcilerini İstanbul’da aynı hedef etrafında buluşturdu.

“Antalya’ya Giden Yol: İklim Eylemi” temasıyla gerçekleştirilen forum, COP31 sürecine hazırlık niteliği taşıyan önemli bir küresel platform olarak; sıfır atık, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, sürdürülebilir şehirler ve iklim eylemi başlıklarında çözüm odaklı değerlendirmelere ev sahipliği yaptı.

183 ülkeden katılımcının yer aldığı forumda, 120’yi aşkın bakan, 200’ün üzerinde belediye başkanı ve 500’ü aşkın uluslararası paydaş bir araya gelerek çevre ve iklim alanındaki ortak hedefleri değerlendirdi. Üç gün boyunca gerçekleştirilen dört yüzü aşkın oturumda, küresel iklim hedeflerine ulaşmada uygulama odaklı yaklaşımlar ele alındı.

KÜRESEL BİR DÖNÜŞÜM MODELİ 

Emine Erdoğan'ın 2017 yılında başlattığı Sıfır Atık Hareketi, kısa sürede Türkiye sınırlarını aşarak Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören küresel bir çevre girişimine dönüştü.

Sıfır Atık yaklaşımı bugün; atıkların azaltılması, kaynakların verimli kullanılması, sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerinin geliştirilmesi, döngüsel ekonominin güçlendirilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında bütüncül bir dönüşüm vizyonu sunuyor.

Sıfır Atık Vakfı, Emine Erdoğan'ın liderliğinde bu vizyonu uluslararası iş birlikleriyle büyütmeye; şehirlerden kurumlara, gençlerden yerel yönetimlere kadar toplumun tüm kesimlerinin dönüşüm sürecine katkı sunmasını sağlayacak çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

COP31 YOLUNDA YENİ İŞ BİRLİKLERİ VE UYGULAMA MODELLERİ 

Sıfır Atık Forumu kapsamında şehirlerin dönüşümünü hızlandırmaya yönelik Küresel Sıfır Atık Bölgeleri Girişimi tanıtılırken, sıfır atık ve döngüsel ekonomi çözümlerinin iklim eyleminin merkezine taşınması için yeni iş birliği mekanizmaları oluşturuldu.

Forumda ayrıca Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları tarafından yayımlanan Küresel İklim Eylemi Ortak Bildirisi ile sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımlarının uzun vadeli iklim stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olması yönündeki ortak irade ortaya konuldu.

İstanbul Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Platformu’nun duyurulmasıyla birlikte, hükümetler, şehirler, özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum arasında iklim eylemini güçlendirecek kalıcı bir iş birliği zemini oluşturulması hedeflendi.

Sıfır Atık Forumu’nda ortaya çıkan ortak akıl ve geliştirilen çözüm önerileri, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 sürecine katkı sunacak önemli çıktılar arasında yer aldı.

Sıfır Atık Vakfı, Emine Erdoğan öncülüğünde büyüyen bu küresel hareketi daha ileri taşımak; daha yaşanabilir bir dünya, daha verimli kaynak kullanımı ve daha adil bir çevresel gelecek için uluslararası çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, COP31, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi küresel bir seferberliğe dönüştü - Son Dakika

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