Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu - Son Dakika
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Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu

Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
16.06.2026 09:58
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Adana'da izinli olarak bulunan bir uzman çavuş, eğlendiği barın çalışanını yanında götürmek istemesi ve talebinin reddedilmesi üzerine çıkan tartışmada bir kadın çalışan ile bir iş yeri çalışanını beylik tabancasıyla vurdu. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, kaçmaya çalışan şüpheli trafik polisi tarafından yakalandı. Tutuklanan şüphelinin ifadesinde, "Çok içmiştim, ne olduğunu hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Adana'da eğlenmek için gittiği barın çıkışında bir kadın çalışanı yanında götürmek isteyen uzman çavuş, talebinin reddedilmesi üzerine kadını ve bir iş yeri çalışanını tabancayla vurdu. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheli tutuklandı.

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakkari'de uzman çavuş olarak görev yapan Mehmet C., izinli olarak bulunduğu Adana'da bir barda eğlendi.

Mekandan ayrılacağı sırada bar çalışanı Buse S.'yi yanında götürmek isteyen Mehmet C., genç kadının bu talebi reddetmesi üzerine öfkelendi.

İKİ KİŞİYİ TABANCAYLA VURDU

Bu sırada kadın çalışana destek veren iş yeri çalışanı Muhammet Ş. ile Mehmet C. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Mehmet C. yanında bulunan beylik tabancasını çıkararak Buse S. ve Muhammet Ş.'ye ateş açtı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan iki çalışan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu

TRAFİK POLİSİ YAKALADI

Silah seslerini duyan bölgede görevli trafik polisi, kaçmaya çalışan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

"ÇOK İÇMİŞTİM, HATIRLAMIYORUM"

Gözaltına alınan Mehmet C.'nin ifadesinde, "Çok içmiştim. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Vurduğum kişileri tanımıyorum" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Yaşam, Adana, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu - Son Dakika
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