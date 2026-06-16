Aşkın böylesi! Eski başbakan ve ünlü şarkıcı dudak dudağa - Son Dakika
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Aşkın böylesi! Eski başbakan ve ünlü şarkıcı dudak dudağa

Aşkın böylesi! Eski başbakan ve ünlü şarkıcı dudak dudağa
16.06.2026 15:27
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Katy Perry ve Justin Trudeau, romantik bir piknikte görüntülendi. İkilinin samimi anları dikkat çekti. Çocuklarıyla birlikte mutlu bir gün geçirdiler. Aşk dedikoduları Montreal'de başlamıştı.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry ile Kanada’nın eski Başbakanı Justin Trudeau’nun ilişkisi, Güney Kaliforniya’dan gelen yeni görüntülerle magazin gündemine damga vurdu. Yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu konuşulan ünlü çift, Santa Barbara’daki bir parkta yaptıkları romantik piknik sırasında objektiflere yakalandı.

Pasifik Okyanusu manzarasına karşı çimlere serdikleri kırmızı-beyaz ekoseli örtü üzerinde samimi anlar yaşayan ikili, çevredeki insanların bakışlarına aldırış etmeden uzun süre öpüşüp romantik dakikalar geçirdi.

“Teenage Dream” şarkısıyla hafızalara kazınan 41 yaşındaki Katy Perry ile 54 yaşındaki Justin Trudeau’nun oldukça rahat ve mutlu göründüğü dikkat çekti. Çimlerde uzanan Trudeau’ya sevgiyle yaklaşan Perry, sık sık sevgilisini öpücük yağmuruna tuttu.

Çifte bu özel günde, Perry’nin eski nişanlısı Orlando Bloom’dan olan 5 yaşındaki kızı Daisy Dove ile küçük bir erkek çocuk da eşlik etti. Çocuklar, yanlarındaki başka bir kadın gözetiminde parkta oyun oynarken, ünlü çift de onları keyifle izledi. Daha sonra hep birlikte yemek yiyen grup, günün sonunda Katy Perry’nin kullandığı üstü açık nostaljik bir arazi aracıyla parktan ayrıldı.

Katy Perry ve Justin Trudeau hakkındaki aşk söylentileri ilk kez Temmuz 2025’te gündeme gelmişti. Perry’nin dünya turnesi kapsamında verdiği Montreal konseri öncesinde, ikilinin şehrin ünlü restoranlarından Le Violon’da baş başa yemek yerken görüntülenmesi dikkat çekmişti.

Bu görüntülerden kısa süre önce Perry, oyuncu Orlando Bloom ile 10 yıllık ilişkisini ve nişanlılık sürecini sonlandırdığını açıklamıştı.

İkilinin ilişkisi, Ekim 2025’te Kaliforniya açıklarında Perry’ye ait lüks bir yatta samimi şekilde görüntülenmeleriyle daha da gündem olmuştu. Çift daha sonra Tokyo tatillerinden paylaştıkları selfie’ler ve videolarla ilişkilerini sosyal medyada adeta resmileştirmişti.

Ünlü çift, geçtiğimiz hafta düzenlenen Tribeca Film Festivali’nde ilişkilerini bir adım ileri taşıdı. Katy Perry’nin Paris konserini konu alan “Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris” belgeselinin galasına el ele katılan ikili, ilk resmi kırmızı halı pozlarını verdi.

Gecede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Katy Perry, Justin Trudeau hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, 2023 yılında Sophie Grégoire’den boşanan eski Başbakan için, “O benim hayatımın aşkı. Onun sayesinde kendimi hiç olmadığım kadar huzurlu ve güçlü hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Justin Trudeau, Katy Perry, Kanada, Son Dakika

Son Dakika Kanada Aşkın böylesi! Eski başbakan ve ünlü şarkıcı dudak dudağa - Son Dakika

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