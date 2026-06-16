Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim

16.06.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, İstanbul'daki şoförü ve yardımcısı Eray Saylan'a sarılarak gözyaşları içinde veda etti. Uruguaylı yıldız, "Seni çok özleyeceğim. Bu dünyanın senin gibi insanlara daha çok ihtiyacı var" paylaşımıyla duygularını dile getirdi.

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, uzun süredir birlikte çalıştığı şoförü ve yardımcısı Eray Saylan'a veda etti. Uruguaylı futbolcunun vedası sırasında yaşanan duygusal anlar dikkat çekti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Torreira'nın Eray Saylan'a sarılarak gözyaşı döktüğü anlar paylaşıldı. Galatasaraylı yıldızın, yakın çalışma arkadaşına veda ederken oldukça duygulandığı görüldü.

"BU DÜNYANIN SENİN GİBİ İNSANLARA İHTİYACI VAR"

Torreira, veda mesajında Eray Saylan için, "Sevgili dostum Eray, seni çok özleyeceğim. Bu dünyanın senin gibi insanlara daha çok ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. Uruguaylı futbolcunun sözleri kısa sürede büyük ilgi gördü.

YAKIN DOSTLUKLARIYLA BİLİNİYORLARDI

Torreira ile Eray Saylan'ın uzun süredir yakın bir dostluk kurduğu biliniyordu. İkili, zaman zaman birlikte çektirdikleri fotoğraflar ve paylaşımlarla da gündeme geliyordu.

Lucas Torreira, Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir
Brezilya’da skandal Fizyoterapist, kendi takımındaki oyuncuları tek tek dolandırdı Brezilya'da skandal! Fizyoterapist, kendi takımındaki oyuncuları tek tek dolandırdı
Tutuklu İBB daire başkanıyla ilgili çarpıcı iddialar Apartmanda yaşarken villaya taşınmış Tutuklu İBB daire başkanıyla ilgili çarpıcı iddialar! Apartmanda yaşarken villaya taşınmış
Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı
Dünyadan ABD ve İran mutabakatına destek yağdı: Bölgesel barış için tarihi adım Dünyadan ABD ve İran mutabakatına destek yağdı: Bölgesel barış için tarihi adım
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı
Iğdır FK, Dünya Kupası’na damga vuruyor Iğdır FK, Dünya Kupası'na damga vuruyor
Bursa’da sokak ortasında silahlı çatışma, birbirlerine kurşun yağdırdılar Bursa'da sokak ortasında silahlı çatışma, birbirlerine kurşun yağdırdılar
DMM son noktayı koydu: “25 yeni il“ iddiaları tamamen asılsız çıktı DMM son noktayı koydu: "25 yeni il" iddiaları tamamen asılsız çıktı

15:22
CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
15:12
Ece İrtem’in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
14:50
Montella’dan Paraguay öncesi radikal karar İki yıldız kulübeye çekiliyor
Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor
14:42
Mikrofonları açık unutan iki lider, Trump’ın dedikodusunu yaparken yakalandı
Mikrofonları açık unutan iki lider, Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı
14:41
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı’yı çılgına çevirdi
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
14:36
Dünya Kupası’nı durdurup para basıyorlar Futbolseverleri çıldırtan uygulamanın kazancına bakın
Dünya Kupası'nı durdurup para basıyorlar! Futbolseverleri çıldırtan uygulamanın kazancına bakın
13:50
Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması Yüzde 49’luk ortaklık gündemde
Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması! Yüzde 49'luk ortaklık gündemde
12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
11:53
TRT’de Dünya Kupası krizi Spiker görevden alındı
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı
11:33
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 15:34:20. #7.12#
SON DAKİKA: Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.