TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı - Son Dakika
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TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı

TikTok\'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı
16.06.2026 14:59
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ABD'de yaşayan 15 yaşındaki Leah Presson, TikTok’ta viral olmak uğruna katıldığı tehlikeli "aşırı dozda alerji ilacı alma" akımının ardından yatak odasında baygın bulundu. Günlerce süren yoğun bakım mücadelesinin ardından beyin ölümü gerçekleşerek hayatını kaybeden genç kızın acılı babası, "Bu ilk denemesi değilmiş" diyerek aileleri uyardı.

Sosyal medya platformlarında "ünlü olmak" ve daha fazla izlenmek uğruna girişilen tehlikeli meydan okumalar (challenge), bir kez daha gencecik bir hayatın sonunu getirdi. ABD'de yaşayan 15 yaşındaki Leah Presson, TikTok’ta hızla yayılan ölümcül bir "aşırı dozda alerji ilacı alma" akımına katıldıktan sonra beyin ölümü gerçekleşerek yaşam savaşını kaybetti. Uzmanlar, gençler arasında hızla yayılan bu karanlık trende karşı tüm dünyadaki aileleri acil koduyla uyarıyor.

TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı

YATAK ODASINDA BAYGIN BULUNDU

Sosyal medyada popüler olma hayali kuran talihsiz genç kız, evinde yüksek dozda alerji ilacı tükettikten sonra yatak odasında baygın halde bulundu. Leah’ın nöbet geçirdiğini gören ailesi, ilk etapta durumun kızlarının geçmişteki sağlık sorunlarıyla bağlantılı olduğunu düşündü. Ancak acil olarak hastaneye kaldırılan gence yapılan tıbbi incelemeler acı gerçeği ortaya çıkardı: Leah, sosyal medyanın en tehlikeli akımlarından birinin kurbanı olmuştu.

TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı

"BU BİR EĞLENCE DEĞİL, ÖLÜM DAVETİYESİ"

İngiliz The Sun gazetesine konuşan uzman doktorlar, reçetesiz satılan alerji ilaçlarının bile doğru dozda kullanılmadığında birer zehre dönüşebileceğini vurguladı. Uzmanlar, bu tür ilaçların yüksek miktarlarda alınmasının;

  • Şiddetli nöbetlere,
  • Ölümcül kalp ritmi bozukluklarına,
  • Kalp durmasına,
  • Geri dönüşü olmayan beyin hasarlarına yol açabileceğini belirtti.

ACILI BABADAN TÜM DÜNYAYA UYARI

Günlerce yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren kızını kaybeden acılı baba Richard Presson, yürek yakan bir itirafta bulundu. Kızının daha önce de sosyal medyadaki bu tarz tehlikeli denemeleri yaptığını belirten baba Presson, ebeveynleri çocuklarının internette karşılaştığı içerikleri sıkı bir şekilde denetlemeye çağırdı. Genç kızın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşecekken, tıp dünyası ve kolluk kuvvetleri gençlerin sosyal medya akımlarının ölümcül riskleri konusunda acilen bilinçlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Beyin Ölümü, Beyin Ölümü, Alerji, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı - Son Dakika
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