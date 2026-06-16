Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin

16.06.2026 10:06
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CHP'de mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası siyasi hareketlilik hız kazandı. Tekrar Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'e destek veren milletvekillerine "Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin. İktidar olacağız" şeklinde doğrudan mesaj gönderdiği iddia edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yargıdan dönen "mutlak butlan" kararı sonrasında yaşanan gelişmeler, Ankara siyasi kulislerini hareketlendirmeye devam ediyor. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, milletvekilleriyle kurduğu yeni temas ağına dair çarpıcı bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

"BENİ BEKLEYİN, ÇOK YAKINDA PARTİYE HAKİM OLACAĞIZ"

Nefes'in haberine göre; Kılıçdaroğlu, mevcut süreçte Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen bazı milletvekilleriyle doğrudan iletişime geçti. Özel'i destekleyen vekillere iletildiği öne sürülen mesajda Kılıçdaroğlu'nun şu ifadeleri kullandığı iddia edildi:

"Beni bekleyin, çok yakında partiye hakim olacağız. Sakın başka bir partiye gitmeyin, iktidar olacağız."

GRUP TOPLANTISINA KATILMAYAN 17 VEKİLLE KRİTİK GÖRÜŞME PLANI

Öte yandan parti içindeki denge arayışları sadece bu mesajla sınırlı değil. CHP Genel Merkezi kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde peş peşe gerçekleştirilen iki grup toplantısına mazeretsiz katılmayan 17 milletvekiliyle de özel bir zirve yapmaya hazırlanıyor.

Bu hamleye ilişkin kaynakların yaptığı değerlendirmede, parti içi barışın hedeflendiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu vekillerimize çok saygı duyuyoruz. Parti içinde kavgayı körüklemek yerine sulhu desteklediklerini biliyoruz. Vekillerimizle Kemal Bey bizzat yüz yüze görüşüp fikirlerini ve önerilerini alacak."

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, Siyaset, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin - Son Dakika
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