Norveç veliaht prensesinin oğlu Hoiby'e tecavüz suçundan 4 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Norveç veliaht prensesinin oğlu Hoiby'e tecavüz suçundan 4 yıl hapis cezası

Norveç veliaht prensesinin oğlu Hoiby\'e tecavüz suçundan 4 yıl hapis cezası
15.06.2026 13:59
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Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby, iki ayrı tecavüz suçundan suçlu bulunarak 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, mağdurların direnemeyecek durumda olduklarını kabul ederken, Hoiby kötü muamele ve dikkatsiz davranış suçlarından da mahkum edildi. Ayrıca dört kadına toplam 640 bin Norveç kronu tazminat ödemesine karar verildi. Karar, Norveç kraliyet ailesinde büyük yankı uyandırdı.

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby, iki ayrı tecavüz suçundan suçlu bulunarak 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, ülkede ve kraliyet çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

MAHKEMEDEN 4 YIL HAPİS CEZASI

Oslo Bölge Mahkemesi, 29 yaşındaki Marius Borg Hoiby hakkında yürütülen davada kararını açıkladı. Mahkeme, Hoiby'nin 2018 yılında Kraliyet Veliaht Prensi'nin Skaugum'daki arazisinde ve 2024 yılında Oslo'da iki farklı kadına tecavüz ettiğine hükmetti. Mahkeme, Hoiby'yi 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

CİNSEL SALDIRI VE KÖTÜ MUAMELE SUÇLAMALARI

Dört ayrı cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Hoiby, kötü muamele ve dikkatsiz davranış gibi çeşitli suçlardan da mahkum oldu. Ancak iki ayrı suçlamadan beraat etti. Mahkeme ayrıca Hoiby'nin dört kadına toplam 640 bin Norveç kronu, yani yaklaşık 57 bin euro tazminat ödemesine karar verdi.

Norveç veliaht prensesinin oğlu Hoiby'e tecavüz suçundan 4 yıl hapis cezası

"MAĞDURLAR DİRENEMEYECEK DURUMDAYDI"

Savcılık, bazı olayların mağdurların baygın veya uyuduğu sırada gerçekleştiğini öne sürdü. Mahkeme de mağdurların direnemeyecek durumda olduklarını kabul etti. Savunma tarafı ise kadınların rızasının bulunduğunu savundu.

KARAR DURUŞMASINA KATILMADI

Marius Borg Hoiby, açıklanmayan sağlık sorunları nedeniyle karar duruşmasına mahkeme salonunda katılmadı. Duruşmayı video bağlantısıyla takip ettiği belirtildi.

KRALİYET AİLESİ ÜZERİNDE GÖLGE

Resmi olarak kraliyet ailesi üyesi sayılmayan Hoiby'nin aldığı ceza, Norveç kraliyet ailesi üzerinde yeni bir tartışma başlattı. Veliaht Prenses Mette-Marit, Hoiby 4 yaşındayken Norveç Veliaht Prensi Haakon ile evlenmişti. Kraliyet Sarayı ise mahkeme kararına ilişkin yorum yapmayacağını duyurdu.

Kaynak: İHA

Politika, 3. Sayfa, Mahkum, Mahkum, Norveç, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Politika Norveç veliaht prensesinin oğlu Hoiby'e tecavüz suçundan 4 yıl hapis cezası - Son Dakika

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