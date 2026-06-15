Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması - Son Dakika
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Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması

Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu\'na destek açıklaması
15.06.2026 21:46
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Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönmesiyle birçok sanatçının şarkılarını kullanmasını yasakladığı Kemal Kılıçdaroğlu'na şimdi de destek geldi. Bir grup sanatçı yaptığı açıklamada, "Dün kahraman dediklerine bugün hain diyenlerin, bugün kahraman ilan ettiklerine yarın hain demeyecekleri ne malum! Kemal Kılıçdaroğlu'na dilediği eserimizi kullanma yetkisini veriyor ve kendisinin yanında olduğumuzu açıkça beyan ediyoruz." dedi.

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönmesinin ardından bazı sanatçıların şarkılarını kullanmasını yasakladığı Kemal Kılıçdaroğlu’na, sanat dünyasından destek geldi. Bir grup sanatçı ortak bir açıklama yaparak, Kılıçdaroğlu’nun yanında olduklarını bildirdi.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK ÇIKTILAR

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Butlan mı kötü, butlar mı lezzetli? Dün kahraman dediklerine bugün hain diyenlerin, bugün kahraman ilan ettiklerine yarın hain demeyecekleri ne malum!

CHP'de yaşanan son gelişmelerde taraf olan bazı sanatçı dostlarımız; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerinin, kendi eserlerini kullanmaması için medya ve sosyal medya üzerinden uyarılarda bulunmuşlardır. Sanatçıların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamındaki yasal hakları doğrultusunda buna elbette yetkileri vardır. Ancak burada sormamız gereken asıl soru şudur: Acaba insani ve vicdani olarak buna hakları var mıdır? İnsanlık adına bu soruya bizim doğrudan bir yanıt vermemiz doğru olmaz, ancak sormadan da edemiyoruz:

"DÜN KAHRAMAN İLAN ETTİĞİNİZİ BUGÜN HAİN İLAN EDİYORSUNUZ"

İnsana sormazlar mı? Henüz yargı süreci devam ederken ve kesinleşmiş bir mahkeme kararı yokken, kimin haklı kimin haksız olduğu henüz kanıtlanmamışken; siz bir insanı "hain" ilan etme hükmünü nasıl ve hangi vicdanla verebiliyorsunuz? Mahkeme zabıtlarına bile bakmadan, yalnızca birkaç televizyon kanalı ile yüksek takipçili sosyal medya fenomeninin yazı ve videolarına dayanarak mı bir tarafı hain, diğer tarafı kahraman ilan edebiliyorsunuz?

Algı eşiğinin en yüksek olması gereken sanat camiasında bile ne yazık ki algılar, olguların önüne geçmiş durumdadır. Dün adına şarkılar yazdığınız, besteler yaptığınız ve övgüler düzerek kahraman ilan ettiğiniz bir insanı; bugün belirli gruplar tarafından hain ilan edilip linç edilirken, sizler bu linçe nasıl ortak olabiliyorsunuz? Elinizde hangi belge, bilgi ve doküman var? Neye dayanarak bu linçe katılıyorsunuz?

"KILIÇDAROĞLU'NA DİLEDİĞİ ESERİMİZİ KULLANMA YETKİSİNİ VERİYORUZ"

Şunu açıkça sormak gerekir. Eğer bugün belediyeler ve o belediyelerin imkanları Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde olsaydı, bugün kaçınız "Eserlerimizi kullanmayın!" diyebilecekti? Cüzdan ile vicdan arasına sıkışmak zor iştir!

Bu Yasaklamaya Karşı Çıkıyoruz! 'Bizler; aşağıda imzası bulunan, yayınlanmış binlerce eserin sahibi, dijital mecralarda milyarları bulan izlenme oranlarına sahip eserlerin yaratıcıları, yorumcuları ve yapımcıları olarak; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na dilediği eserimizi kullanma yetkisini veriyor ve kendisinin yanında olduğumuzu açıkça beyan ediyoruz.' deyip, Immanuel Kant'ın şu sözlerini tüm sanatçı dostlarımıza ve kamuoyuna ithaf ederek noktalamak isteriz: "Beni en çok etkileyen iki şey var: Üzerimdeki yıldızlı gökyüzü ve içimdeki ahlak yasası."

Aşağıda imzası bulunan bizler, kendi hür irademiz ve inisiyatifimizle bu ortak metni hazırladık. Metni onaylayan ve bizlere destek vermek isteyen tüm sanatçı dostlarımız, bu bildiriyi paylaşarak aramıza katılabilirler.

Destek verenler:

  • Rahmi Saltuk
  • Metin Karataş
  • Taner Özdemir
  • Fevzi Kurtuluş
  • Mehmet Özcan
  • Hüseyin Aslan
  • Aşık Müseip Temuroğlu
  • Taylan Cansızoğlu
  • Yüksel Didikoğlu
  • Dilber Doğan
  • Nurettin Özcan
  • Nurettin Güleç
  • Gülsen Bütün
  • Erdinç Buruç
  • Kenan Ulusu
  • Aşık Yorguni
  • Alakuş Müzik
  • Ema Müzik

Bu liste yaklaşık 30 kişiyle görüşülüp ve onayı alınan dostlarımızdan oluşturulmuştur. Görüştüğümüz diğer arkadaşlarımız bizimle birlikte olduklarını ama önümüzdeki günlerde yapılacak belediye etkinliklerinde yer aldıklarından dolayı listede onlara yer verilmemiştir."

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kemal Kılıçdaroğlu Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması - Son Dakika

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