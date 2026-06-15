"ABD- İran mutabakatı uzun sürer mi" sorusuna Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'den tek kelimelik yanıt: İnşallah - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"ABD- İran mutabakatı uzun sürer mi" sorusuna Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'den tek kelimelik yanıt: İnşallah

15.06.2026 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ABD ve İran arasındaki mutabakata ilişkin yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının tüm dünyanın çıkarına olduğunu belirtti. Sikorski, gazetecilerin "Anlaşmanın uzun ömürlü olacağına dair umut var mı?" sorusuna ise "İnşallah" diyerek yanıt verdi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın uzun ömürlü olup olmayacağına yönelik soruya Türkçe ve Arapçada "Allah izin verirse" anlamına gelen "İnşallah" ifadesiyle yanıt verdi.

Küresel gündemin en sıcak maddesi olan ABD-İran mutabakatına ilişkin uluslararası arenadan değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Son olarak Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, basına yaptığı açıklamalarda Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğü ve anlaşmanın geleceği hakkında önemli ifadeler kullandı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN AÇIK OLMASI TÜM DÜNYANIN ÇIKARINA"

Bakan Sikorski, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz ticareti ve güvenliği açısından taşıdığı kritik öneme dikkat çekti. Sikorski, "Bütün dünyanın çıkarına olan şey, Hürmüz Boğazı gibi uluslararası bir koridorun açık olmasıdır" diyerek bölgedeki serbest geçiş hakkının korunması gerektiğini vurguladı.

SİKORSKİ'DEN BEKLENMEDİK "İNŞALLAH" YANITI

Açıklamalarının ardından bir basın mensubunun, "Bu anlaşmanın uzun ömürlü olacağına dair bir umut var mı?" şeklindeki sorusu üzerine Bakan Sikorski, diplomasi koridorlarında şaşkınlık yaratan bir yanıt verdi. 

Sikorski, soruya doğrudan Türkçe ve Arapçada temenni bildiren "İnşallah" kelimesiyle cevap vererek anlaşmanın kalıcı olmasını dilediğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Polonya, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika ABD 'ABD- İran mutabakatı uzun sürer mi' sorusuna Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'den tek kelimelik yanıt: İnşallah - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de atıyla gölete giren şahıs boğuldu Eskişehir'de atıyla gölete giren şahıs boğuldu
Takımın yıldızıydı Beşiktaşlıları üzecek ayrılık haberi Takımın yıldızıydı! Beşiktaşlıları üzecek ayrılık haberi
ABD ve İran arasında barış anlaşması tamam: İmza töreni 19 Haziran’da İsviçre’de ABD ve İran arasında barış anlaşması tamam: İmza töreni 19 Haziran'da İsviçre'de
Trump’tan İran ile varılan anlaşmanın ardından ilk açıklama Trump'tan İran ile varılan anlaşmanın ardından ilk açıklama
Japonya, Hollanda’nın galibiyet hayallerini 88. dakikada bitirdi Japonya, Hollanda'nın galibiyet hayallerini 88. dakikada bitirdi
Mersin’de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu Mersin'de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu
Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek
İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı
İsveç’ten Dünya Kupası’na gol şov Tunus’u resmen parçaladılar İsveç'ten Dünya Kupası'na gol şov! Tunus'u resmen parçaladılar
Silivri Belediyesi’ne ’yolsuzluk’ soruşturması şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' soruşturması; şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

21:46
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması
21:24
Hayatını kaybeden Ece İrtem’in Kızılcık Şerbeti ekibine veda ettiği anlar
Hayatını kaybeden Ece İrtem'in Kızılcık Şerbeti ekibine veda ettiği anlar
21:00
ABD’den İsrail’e: Lübnan’dan kademeli olarak çekil
ABD'den İsrail'e: Lübnan'dan kademeli olarak çekil
20:59
Büyük sürpriz İspanya, Yeşil Burun Adaları’nı yenemedi
Büyük sürpriz! İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi
20:27
Herkes bu çocuğu konuşuyor Futbolculuğunun yanı sıra fizik ve matematik profesörüymüş
Herkes bu çocuğu konuşuyor! Futbolculuğunun yanı sıra fizik ve matematik profesörüymüş
20:13
CHP’den AK Parti’ye geçen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’ya neşterli saldırı girişimi
CHP'den AK Parti'ye geçen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya neşterli saldırı girişimi
20:09
ABD’de düzenlenen Dünya Kupası’nda bir ilk
ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'nda bir ilk
19:53
AK Parti Milletvekili Faruk Çelik’ten baraj inşaatını tamamlamayan şirkete tepki: Ya yapın ya da defolun gidin
AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten baraj inşaatını tamamlamayan şirkete tepki: Ya yapın ya da defolun gidin
19:42
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ve İran’a uyarı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve İran'a uyarı
19:19
Özgür Özel’in yeni yol haritası belli: Adı sanı duyulmayan parti ile seçime girecek
Özgür Özel'in yeni yol haritası belli: Adı sanı duyulmayan parti ile seçime girecek
18:48
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 21:57:23. #7.13#
SON DAKİKA: "ABD- İran mutabakatı uzun sürer mi" sorusuna Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'den tek kelimelik yanıt: İnşallah - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.