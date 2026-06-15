Suçlunun zaafını fırsata çevirdiler: Futbol delisi zehir tacirine maskotlu baskın - Son Dakika
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Suçlunun zaafını fırsata çevirdiler: Futbol delisi zehir tacirine maskotlu baskın

15.06.2026 22:06
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Peru'nun başkenti Lima'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen futbol tutkunu bir şüpheli, Dünya Kupası maskotları Clutch ve Maple kılığına giren iki gizli polisin düzenlediği balyozlu baskınla yakalandı. Yeşil Filo ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 2 bin 524 paket kokain bazı ile bir silah ele geçirilirken, şüphelinin maskotları gördüğü o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Peru’nun başkenti Lima’da sıradan suçlarla mücadele eden özel polis birimi, azılı bir uyuşturucu satıcısını yakalamak için sıra dışı bir yönteme imza attı. Şüphelinin futbol tutkusunu fırsata çeviren ekipler, Dünya Kupası maskotları Clutch ve Maple kılığına girerek düzenledikleri baskınla binlerce paket kokain ele geçirdi.

Peru emniyeti, suçluları şaşırtarak hazırlıksız yakalamak amacıyla yürüttüğü yaratıcı gizli operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Başkent Lima'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 48 yaşındaki Carlos Cabrera, polisin Dünya Kupası heyecanını arkasına alarak düzenlediği film gibi bir operasyonla kıskıvrak yakalandı.

FUTBOL TUTKUSU OPERASYONUN ANAHTARI OLDU

Sıradan suçlarla mücadele eden özel "Yeşil Filo" biriminin başkanı Albay Carlos Alcántara, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada operasyonun perde arkasını anlattı. Albay Alcántara, yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde şüphelinin koyu bir futbol taraftarı olduğunu ve Dünya Kupası heyecanına kapıldığını tespit ettiklerini belirtti. Meksika ile Güney Afrika arasındaki Dünya Kupası açılış maçının oynandığı Perşembe günü harekete geçen ekipler, şüphe uyandırmadan hedefe yaklaşabilmek için turnuvanın maskot kostümlerini kullanmaya karar verdi.

MASKOT KOSTÜMLERİYLE BALYOZLU BASKIN

Operasyon kapsamında iki gizli ajan, ABD’yi temsil eden kel kartal "Clutch" ve Kanada’yı temsil eden geyik "Maple" maskotlarının kostümlerini giydi. Çevredeki dikkatleri çekmeden şüphelinin kapısına kadar dayanan maskot kılığındaki polisler, meslektaşlarıyla birlikte içeri girmek için metal bir balyoz kullanarak kapıyı kırdı. Karşısında bir anda turnuva maskotlarını gören şüpheli neye uğradığını şaşırırken, operasyon başarıyla tamamlandı. Peru polisinin sosyal medyada yayınladığı baskın anına ait video görüntülerinde, maskot kostümlü memurların olay yerinde titizlikle delil topladığı ve kelepçelenen şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlar saniye saniye yer aldı.

Suçlunun zaafını fırsata çevirdiler: <a class='keyword-sd' href='/futbol/' title='Futbol'>Futbol</a> delisi zehir tacirine maskotlu baskın

BİNLERCE PAKET KOKAİN BAZI VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, evde gerçekleştirilen detaylı aramalarda tam 2 bin 524 paket kokain bazı ile 1 adet ateşli silah ele geçirildiği duyuruldu. Yetkililer, bu başarılı baskının bölgedeki mikro uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen kararlı çalışmaların önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Peru yasalarına göre, 5 ila 50 gram arasında kokain bazıyla yakalanan kişilerin "mikro uyuşturucu ticareti" suçundan 3 ila 7 yıl arasında hapis cezasıyla yargılandığı bilgisi paylaşıldı.

PERU POLİSİNİN SIRA DIŞI KOSTÜM GELENEĞİ

Bu operasyon, Peru kolluk kuvvetlerinin suçluları alt etmek için popüler kültür karakterlerini kullandığı ilk yaratıcı eylem değil. Yeşil Filo ekipleri daha önceki başarılı operasyonlarında da şüphelilerin savunma mekanizmalarını yıkmak ve güvenli mesafeden yaklaşabilmek için Noel Baba, Grinch, Freddy Krueger, Deadpool ve Wolverine gibi dünyaca ünlü kurgusal film karakterlerinin kostümlerini tercih etmişti.

Suçlunun zaafını fırsata çevirdiler: Futbol delisi zehir tacirine maskotlu baskın

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Son Dakika Uyuşturucu Suçlunun zaafını fırsata çevirdiler: Futbol delisi zehir tacirine maskotlu baskın - Son Dakika

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