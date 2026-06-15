Osmaniye'de cezaevi önünde silahlı saldırı: 6 tutuklama - Son Dakika
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Osmaniye'de cezaevi önünde silahlı saldırı: 6 tutuklama

Osmaniye\'de cezaevi önünde silahlı saldırı: 6 tutuklama
15.06.2026 21:52  Güncelleme: 21:54
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Toprakkale'de cezaevi önünde husumetli kişilere uzun namlulu silahlarla ateş açıp 2 kişiyi yaralayan 3 şüpheli, gasp ettikleri araçla kaçarken polis tarafından yakalandı. Soruşturmada 19 kişi gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı.

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde cezaevi önünde husumetli oldukları kişilere uzun namlulu silahlarla ateş açarak 2 kişiyi yaralayan, ardından gasp ettikleri otomobille kaçan 3 şüphelinin polis tarafından yakalanma anları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Olay, 11 Haziran günü saat 11.45 sıralarında Toprakkale ilçesinde bulunan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan bir kişinin izinli olarak cezaevinden çıkacağını öğrenen F.A. (25), A.Y. (33) ve G.E. (32), Adana'nın Ceyhan ilçesinden Osmaniye'ye geldi. 3 şüpheli cezaevi önünde karşılaştıkları Y.Ş. (34), M.R.K. (22) ve A.G.'ye (32) uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda yaralanan M.R.K. ve A.G., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan yaralılar daha sonra taburcu edildi.

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin kullandıkları otomobilin kaza yaptığı, bunun üzerine başka bir aracı gasbederek olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ve kovalamaca sonucu şüphelileri Osmaniye kent merkezine girişte bulunan Karaçay Deresi Köprüsü üzerinde yakaladı. Yakalanma anları ise KGYS kameralarınca an be an kaydedildi.

Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada 2 yarı otomatik av tüfeği, 1 AK-47 kalaşnikof tüfek, 3 tabanca, 12 av tüfeği fişeği, 11 adet 9x19 milimetre tabanca fişeği ile 21 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerince yürütülen soruşturmada 3 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Silahla yağma', '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından 16 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Toprakkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Osmaniye, Cezaevi, Güncel, Polis, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de cezaevi önünde silahlı saldırı: 6 tutuklama - Son Dakika

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