G7'ye damga vuran tokalaşma: Trump Fransız First Lady'nin elini bırakamadı

Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi için liderlerle bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve First Lady Brigitte Macron ile gerçekleştirdiği selamlama merasimi uluslararası basının gündemine oturdu. Trump'ın, Brigitte Macron ile yaşadığı sıra dışı ve uzun tokalaşma anı kameralara saniye saniye yansıdı.

FRANSA İSVİÇRE SINIRINDA TOPLANDI

Fransa'nın İsviçre sınırında yer alan Evian-les-Bains kentinde 15-17 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen G7 Zirvesi, liderlerin ikili görüşmelerinin yanı sıra çarpıcı diplomatik selamlama sahnelerine sahne oluyor. Zirve alanına gelen ABD Başkanı Donald Trump, ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron tarafından karşılandı.

MACRON İLE KISA SELAMLAŞMA, FIRST LADY İLE SIRA DIŞI TOKALAŞMA

Zirve alanında kameraların karşısına geçen liderlerin samimi anları dikkat çekti. İlk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile tokalaşarak kısa süreli bir diplomatik selamlaşma gerçekleştiren Donald Trump, ardından hemen yanında bulunan Fransa First Lady'si Brigitte Macron'a yöneldi. Trump’ın Brigitte Macron’un elini sıktıktan sonra gerçekleştirdiği hamleler ise selamlama merasiminin seyrini değiştirdi.

ELİNİ BIRAKMADI, KENDİNE DOĞRU ÇEKTİ VE SOHBETE DEVAM ETTİ

Kameralara anbean yansıyan o anlarda; Donald Trump'ın, elini sıktığı Brigitte Macron'u bırakmayarak kendisinden beklenilenin üzerinde bir süre boyunca elini tutmaya devam ettiği görüldü. Tokalaşma esnasında First Lady'yi hafifçe kendine doğru çeken ve her iki elini de kullanarak onun elini kavrayan Trump, bu pozisyonda uzun süre sohbet etmeyi sürdürdü. Brigitte Macron’un zaman zaman gülümseyerek durumu toparlamaya çalıştığı görülürken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da ikilinin hemen arkasında bu anları izlemesi dikkatlerden kaçmadı. Tokalaşmanın bitiminde Trump, ayrılmadan önce First Lady'nin omzuna hafifçe dokunarak vedalaştı.

SOSYAL MEDYADA VE ULUSLARARASI BASINDA GÜNDEM OLDU

Donald Trump'ın dünya liderleriyle veya First Lady'lerle gerçekleştirdiği agresif, uzun ve zaman zaman güç gösterisi olarak yorumlanan tokalaşma alışkanlıkları daha önce de küresel basında geniş yer bulmuştu. G7 Zirvesi kapsamında yaşanan ve saniyelerce süren bu son tokalaşma sahnesi de kısa sürede dijital platformlarda en çok paylaşılan ve üzerine binlerce yorum yapılan görüntüler arasına girdi.