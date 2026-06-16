Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi İstanbul'a getiriyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi İstanbul'a getiriyor

Fenerbahçe, Vedat Muriqi\'yi İstanbul\'a getiriyor
16.06.2026 18:43
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Kosovalı golcü Vedat Muriqi, Fenerbahçe ile anlaşmaya varmasının ardından resmi imzayı atmak üzere önümüzdeki saatlerde İstanbul'a geliyor. Sarı-lacivertliler, bu transfer için Mallorca'ya 15.5 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. 

VEDAT MURIQI İSTANBUL'A GELİYOR 

Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündemde olan eski golcüsü Vedat Muriqi transferinde mutlu sona ulaştı. Seçim öncesinde prensip anlaşmasına varılan Kosovalı forvet, resmi imzayı atmak üzere İstanbul'a geliyor.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

Ultima Hora'nın haberine göre; Vedat Muriqi önümüzdeki saatlerde İstanbul’a ayak basacak. Deneyimli golcünün, yapılacak detaylı sağlık kontrollerinin ardından kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi İstanbul'a getiriyor

BONSERVİS MALİYETİ

Haberde, Süper Lig devi Fenerbahçe'nin bu transfer için İspanyol ekibi Mallorca'ya toplamda 15 milyon 500 bin Euro ödeyeceği belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2019-2020 sezonunda da Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi, sergilediği performansla taraftarın sevgilisi olmuştu. Sarı-lacivertli forma altında çıktığı 36 resmi maçta 17 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan 32 yaşındaki santrfor, uzun yılların ardından yeniden Kadıköy’e dönmeye hazırlanıyor.

Vedat Muriqi, Fenerbahçe, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi İstanbul'a getiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Bel bağladıkları futbolcuya bak ya ! 1 0 Yanıtla
  • dogu bulut dogu bulut:
    9 milyona sattığın adama 16 milyonu geri al güzel transfer aferin size fener şampiyon 0 0 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    bu senede eglence var ligde fb topluyor gene 0 0 Yanıtla
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