Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündemde olan eski golcüsü Vedat Muriqi transferinde mutlu sona ulaştı. Seçim öncesinde prensip anlaşmasına varılan Kosovalı forvet, resmi imzayı atmak üzere İstanbul'a geliyor.
Ultima Hora'nın haberine göre; Vedat Muriqi önümüzdeki saatlerde İstanbul’a ayak basacak. Deneyimli golcünün, yapılacak detaylı sağlık kontrollerinin ardından kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Haberde, Süper Lig devi Fenerbahçe'nin bu transfer için İspanyol ekibi Mallorca'ya toplamda 15 milyon 500 bin Euro ödeyeceği belirtildi.
2019-2020 sezonunda da Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi, sergilediği performansla taraftarın sevgilisi olmuştu. Sarı-lacivertli forma altında çıktığı 36 resmi maçta 17 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan 32 yaşındaki santrfor, uzun yılların ardından yeniden Kadıköy’e dönmeye hazırlanıyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi İstanbul'a getiriyor - Son Dakika
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