Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu

Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu
16.06.2026 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başarılı oyuncu Miray Daner, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile olan birlikteliğinin 3. yılını sosyal medyada romantik bir tatil paylaşımıyla kutladı. Gözlerden uzak bir aşk yaşayan çiftin "Seninle 3 yıl" notlu kumsal paylaşımı büyük ilgi görürken, magazin kulislerinde evlilik iddiaları yeniden alevlendi.

“Medcezir”, “Vatanım Sensin”, “Kuş Uçuşu” ve “Hudutsuz Sevda” gibi başarılı yapımlarda gösterdiği oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Miray Daner, özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Güzel oyuncu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile devam eden mutlu birlikteliğinin üçüncü yılını romantik bir paylaşımla kutladı.

Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu

KUMSALDA ROMANTİK KUTLAMA: SENİNLE 3 YIL

İlişkilerini genellikle gözlerden uzak ve sakin yaşamayı tercih eden ünlü çift, bu kez kural bozdu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Miray Daner, sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu ile çıktığı tatilden aşk dolu anları takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun, kumsalda çekilen romantik görüntülere eklediği “Seninle 3 yıl” notu, kısa sürede sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu

MAGAZİN KULİSLERİNDE EVLİLİK İDDİALARI

Geçmişte oyuncu Kubilay Aka ve iş insanı Oğulcan Engin ile yaşadığı ilişkilerle adından söz ettiren Miray Daner'in, Ata Caner Çerçioğlu ile olan bu birlikteliğini daha sakin ve kameralardan uzak sürdürmesi dikkat çekiyor. Yaklaşık 3 yıldır istikrarlı bir şekilde devam eden bu aşkın ciddi bir boyuta ulaştığı ve çiftin evlilik yolunda adımlar atmaya hazırlandığı iddiaları da magazin kulislerinde yüksek sesle konuşulmaya başladı.

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da sokak ortasında silahlı çatışma, birbirlerine kurşun yağdırdılar Bursa'da sokak ortasında silahlı çatışma, birbirlerine kurşun yağdırdılar
DMM son noktayı koydu: “25 yeni il“ iddiaları tamamen asılsız çıktı DMM son noktayı koydu: "25 yeni il" iddiaları tamamen asılsız çıktı
Özgür Özel’in yeni yol haritası belli: Adı sanı duyulmayan parti ile seçime girecek Özgür Özel'in yeni yol haritası belli: Adı sanı duyulmayan parti ile seçime girecek
Acun Ilıcalı, Galatasaray’ın yıldızını alıyor Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın yıldızını alıyor
Asena, “ağabeyim“ dediği insanla aşk yaşamaya başladı Asena, "ağabeyim" dediği insanla aşk yaşamaya başladı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ve İran’a uyarı Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve İran'a uyarı
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında tutuklama talebi Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında tutuklama talebi

16:07
Askerlik şakası Dünya Kupası’nı karıştırdı Güney Kore’den sert karar
Askerlik şakası Dünya Kupası'nı karıştırdı! Güney Kore'den sert karar
15:34
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak
15:33
Bakanlık peşine düştü Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
15:22
CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
15:12
Ece İrtem’in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
14:50
Montella’dan Paraguay öncesi radikal karar İki yıldız kulübeye çekiliyor
Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor
14:41
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı’yı çılgına çevirdi
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 16:19:07. #.0.5#
SON DAKİKA: Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.