Eren Elmalı saçlarını yeniden ördürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eren Elmalı saçlarını yeniden ördürdü

18.06.2026 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya mağlubiyetinin ardından örgülü saçlarını açan Eren Elmalı, Paraguay maçı öncesinde yeniden saçlarını ördürdü. Milli futbolcu kısa sürede eski imajına geri döndü.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olmasının ardından Eren Elmalı'nın imaj değişikliği dikkat çekmişti. Milli futbolcu, uzun süredir kullandığı örgülü saç modelini bozarak saçlarını açık şekilde kullanmaya başlamıştı.

Eren Elmalı saçlarını yeniden ördürdü

ESKİ TARZINA GERİ DÖNDÜ

Eren Elmalı'nın bu değişikliği uzun sürmedi. Milli oyuncunun, Paraguay maçı öncesinde saçlarını yeniden ördürdüğü görüldü. Böylece Eren, kısa süre sonra alışılmış görüntüsüne geri dönmüş oldu.

TARAFTARLARIN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Milli futbolcunun yeniden örgülü saçlarıyla görüntülenmesi futbolseverlerin de dikkatini çekti. Avustralya yenilgisi sonrasında yaptığı imaj değişikliği konuşulan Eren Elmalı'nın eski stiline dönmesi, Milli Takım kampındaki ilginç detaylardan biri oldu.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Eren Elmalı, Avustralya, Paraguay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Eren Elmalı saçlarını yeniden ördürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erol Erol:
    Saçlarının ucunada yaptıgı bahis kupanlarını eklesin.daha görsel olur 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eduardo Bolsonaro’ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı Eduardo Bolsonaro'ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı
Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti
Yayaya çarpan kadın “Gözüme sinek kaçtı, görmedim“ diyerek gözyaşı döktü Yayaya çarpan kadın "Gözüme sinek kaçtı, görmedim" diyerek gözyaşı döktü
Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören
Ece İrtem’in son görüntüleri çok konuşuluyordu İşte sendelemesinin nedeni Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni
İlk maçlar İstanbul’da Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’daki rakipleri belli oldu İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe’nin rakibi şaşırttı Kerem neredeyse tüm takıma bedel Fenerbahçe'nin rakibi şaşırttı! Kerem neredeyse tüm takıma bedel
Mardin’de düğünde tabancayla açılan ateşle 1 kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı Mardin'de düğünde tabancayla açılan ateşle 1 kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Fener’in eşleştiği takım Galatasaray’ın eski yıldızının çıktı Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı

10:12
Jorge Jesus milli takıma gidiyor Dünya Kupası sonrası imzayı atacak
Jorge Jesus milli takıma gidiyor! Dünya Kupası sonrası imzayı atacak
10:11
Osman Bektaş’tan Karadeniz’de 3 il için kritik deprem uyarısı: En büyük senaryo 6,6
Osman Bektaş'tan Karadeniz’de 3 il için kritik deprem uyarısı: En büyük senaryo 6,6
09:50
Pezeşkiyan’ın fotoğrafında dikkat çeken detay Belgede Trump’ın imzası da yer aldı
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı
09:49
Maç başlamadan yaptılar, gol 905’te geldi Dünya Kupası’nda olay görüntü
Maç başlamadan yaptılar, gol 90+5'te geldi! Dünya Kupası'nda olay görüntü
09:15
Ronaldo’ya bir şok da tribünden Demokratik Kongolular hiç acımadı bile
Ronaldo'ya bir şok da tribünden! Demokratik Kongolular hiç acımadı bile
09:14
TRT dizisi setine narkotik baskını Başrol oyuncusu gözaltına alındı
TRT dizisi setine narkotik baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı
09:11
İpsala Gümrük Kapısı’nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
08:39
Rusya’nın başkenti vuruldu Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
Rusya'nın başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
08:36
Ankara siyasetini sallayan anket Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Ankara siyasetini sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
07:17
Okul katliamında şok detay 14 yaşındaki cani saldırı sırasında canlı yayın açmış
Okul katliamında şok detay! 14 yaşındaki cani saldırı sırasında canlı yayın açmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 10:22:07. #7.12#
SON DAKİKA: Eren Elmalı saçlarını yeniden ördürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.