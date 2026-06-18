Kalibaf: ABD ve Siyonist rejimi yendik - Son Dakika
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Kalibaf: ABD ve Siyonist rejimi yendik

Kalibaf: ABD ve Siyonist rejimi yendik
18.06.2026 09:07  Güncelleme: 09:08
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İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD ve İsrail'e karşı zafer kazandıklarını belirterek, müzakerelerde askeri güç kullanarak hedeflere ulaştıklarını söyledi.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'e karşı zafer kazandıklarını öne sürerek, müzakere sürecinde askeri güç kullanarak hedeflerine ulaştıklarını söyledi

ABD ile İran arasında varıldığı öne sürülen 14 maddelik mutabakatın ardından konuşan Kalibaf, müzakereler sürecinde askeri gücü de kullandıklarını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İRAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İran basını, üst düzey bir ABD'li yetkilinin ABD ile İran arasında varıldığı belirtilen 14 maddelik mutabakat metnini ilk kez kamuoyuyla paylaşmasının ardından, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile yapılan röportajı yayımladı.

"ABD VE SİYONİST REJİMİ YENDİK"

Röportajda Kalibaf, ABD ile İsrail'in savaşın başlangıcında belirlediği 9 hedefe ulaşmasına izin vermediklerini ifade ederek, "Dünyanın siyasi, ekonomik ve askeri olarak bir numaralı gücü İsrail ile birlikte karşımıza çıktı. Bu savaşın çatışma sahnesi küresel etkiler doğurdu ve bu uluslararası bir konuydu. ABD ve Siyonist rejimi yendik. Müzakereler sırasında düşmanın Fars Körfezi'ndeki eylemlerine cevap verdik. Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki düşman fırkateyn vuruldu ve yandı. Öte yandan düşman uçaklarının kalktığı tüm havalimanları bulundukları ülkelerde vuruldu. Bu olaylar müzakereler devam ederken meydana geldi. İsrail Dahiye'yi vurduğunda ABD'ye karşılık vereceğimiz hususunda tehdit ettik ve ültimatom verdik, taleplerimizin kabul edilmesini istedik. Ardından ABD Başkanı, Netanyahu'nun Dahiye'ye saldırma hakkının bulunmadığına dair paylaşım yapmak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

"DİPLOMASİYİ SAVAŞÇI RUHUYLA YÜRÜTÜYORUM"

Kendisini bir savaşçı olarak tanımlayan Kalibaf, diplomasi ile askeri gücün birlikte yürütüldüğünü savundu.

Kalibaf, "Diplomasiyi savaşçı ruhuyla yürütüyorum. Askeri eylemle elde etmek istediğimiz şeyleri hatta daha fazlasını müzakere ile başardık. Savaşı kazandık ve kazanımlar müzakerelerde şekillenecektir" diye konuştu.

Kalibaf: ABD ve Siyonist rejimi yendik
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Kalibaf: ABD ve Siyonist rejimi yendik - Son Dakika

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