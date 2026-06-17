Olay, 12 Haziran'da Hazar Gölü'nde bulunan bir yazlıkta meydana geldi. Ailesiyle birlikte yazlığa giden Zeynep Dila İzgi, havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Yakınları, Zeynep Dila'yı sudan çıkarıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İzgi, ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeynep Dila İzgi, dün hayatını kaybetti. Zeynep Dila'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Son Dakika › Yaşam › Havuzda Boğulma Tehlikesi: 4 Yaşındaki Zeynep Dila Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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