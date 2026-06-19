Mersin\'de Silifke Belediyesi\'ne operasyon! Belediye başkanı dahil çok sayıda gözaltı var

Mersin'de Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından CHP'li Silifke Belediyesine yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

BELEDİYE BİNASINDA ARAMA YAPILDI

Operasyon çerçevesinde jandarma ekipleri belediye binasına gelerek arama yapmaya başladı. Mesai saatinin başlaması nedeniyle gelen personeller ise içeri alınmadı.

BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

Jandarma ekiplerinin belediye binası haricinde bir çok adreste de arama yaptığı alınan bilgiler arasında yer aldı. Şu ana kadar Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

MUSTAFA TURGUT KİMDİR?

1966 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Turgut; ilk, orta ve lise eğitimini Silifke’de tamamladı. Turgut, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Uzman doktor olan Mustafa Turgut, 2024'teki yerel seçimlerde CHP'den Silifke Belediye Başkanı seçildi.