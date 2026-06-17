Evlat acısıyla yıkılan annenin feryadı yürekleri dağladı: Ece İrtem'in annesi cenazede ayakta duramadı - Son Dakika
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Evlat acısıyla yıkılan annenin feryadı yürekleri dağladı: Ece İrtem'in annesi cenazede ayakta duramadı

17.06.2026 16:42
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Doğum gününden bir gün sonra kalbine yenik düşen ünlü oyuncu Ece İrtem'in cenazesi Kuşadası'nda toprağa verildi. Gürkan Uygun gibi ünlü isimlerin de katıldığı törende, genç yaşta evlat kaybetmenin acısını yaşayan anne Huriye İrtem feryatlarıyla herkesi ağlattı.

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Işıl" karakteriyle hafızalara kazınan ve henüz 35. doğum gününden bir gün sonra evinde geçirdiği ani kalp kriziyle hayata veda eden ünlü oyuncu Ece İrtem, bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Evlat acısıyla yıkılan annenin feryadı yürekleri dağladı: Ece İrtem'in annesi cenazede ayakta duramadı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Hanım Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze töreninde derin bir sessizlik ve büyük bir dram üzüntü hakim oldu. Cenazeye genç oyuncunun annesi Huriye İrtem, babası Vural İrtem, aile yakınları, ünlü dizi ve sinema oyuncusu Gürkan Uygun, genç oyuncunun arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Evlat acısıyla yıkılan annenin feryadı yürekleri dağladı: Ece İrtem'in annesi cenazede ayakta duramadı

ANNESİ AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kuşadası Hanım Camisi’ndeki törende acılı anne Huriye İrtem, evlat acısıyla adeta yıkıldı ve iki kişinin desteği ile ancak ayakta durabildi. 

Evlat acısıyla yıkılan annenin feryadı yürekleri dağladı: Ece İrtem'in annesi cenazede ayakta duramadı

"DOĞUM GÜNÜNDE UYUYORDU" 

Yakınlarının teselli etmeye çalıştığı esnada gözyaşları sel olan anne, "Uyuyordu işte... Doğum gününde uyuyordu..." diyerek feryat etti. 

Annenin kızının ardından yaktığı bu feryatlar, törene katılan herkesin yüreğini dağladı.

Evlat acısıyla yıkılan annenin feryadı yürekleri dağladı: Ece İrtem'in annesi cenazede ayakta duramadı

Kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde omuzlara alınan Ece İrtem'in naaşı, Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. 

Evlat acısıyla yıkılan annenin feryadı yürekleri dağladı: Ece İrtem'in annesi cenazede ayakta duramadı

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Son Dakika Kızılcık Şerbeti Evlat acısıyla yıkılan annenin feryadı yürekleri dağladı: Ece İrtem'in annesi cenazede ayakta duramadı - Son Dakika

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