İtalya Başbakanı Meloni’nin kızı Ginevra, G-7 Zirvesi’nin en konuşulan ismi oldu - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Meloni’nin kızı Ginevra, G-7 Zirvesi’nin en konuşulan ismi oldu

17.06.2026 17:23
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin 10 yaşındaki kızı Ginevra Giambruno, G-7 Zirvesi kapsamında katıldığı resmi karşılama töreninde kameralardan kaçmaya çalışırken objektiflere takıldı. Annesinin yanından ayrılmayan ve çekingen tavırlarıyla dikkat çeken Ginevra'nın görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi görürken zirvenin en konuşulan anlarından biri haline geldi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin 10 yaşındaki kızı Ginevra Giambruno, G-7 Zirvesi kapsamında annesiyle birlikte katıldığı resmi programda kameralardan kaçmaya çalışırken objektiflere yansıdı. Minik Ginevra’nın çekingen tavırları sosyal medyada ilgi gördü.

Fransa’da düzenlenen G-7 Zirvesi’ne annesi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile birlikte katılan Ginevra Giambruno, resmi karşılama töreninde sergilediği doğal tavırlarla dikkat çekti. Uçaktan indiği andan itibaren kameraların odağı haline gelen 10 yaşındaki Ginevra’nın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

KAMERALARDAN UZAK DURMAYA ÇALIŞTI

Paylaşılan görüntülerde Ginevra’nın, annesinin elini bırakmadan karşılama alanında ilerlediği ve basın mensuplarının yoğun ilgisinden uzak kalmaya çalıştığı görüldü. Resmi heyetle gerçekleştirilen selamlaşmalar sırasında zaman zaman Meloni’nin arkasına saklanan küçük kızın çekingen tavırları dikkatlerden kaçmadı.

HEDİYE KARŞISINDA UTANGAÇ TAVIRLAR

Karşılama heyeti tarafından kendisine uzatılan hediye çantası karşısında mahcup tavırlar sergileyen Ginevra’nın yüzünü gizlemeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Resmi protokolün ciddiyeti içinde yaşanan bu samimi görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ginevra’nın kameralardan kaçmaya çalıştığı görüntüler kısa sürede çok sayıda paylaşım ve yorum aldı. Kullanıcılar, dünya liderlerinin çocuklarının da kamuoyu ilgisi karşısında benzer duygular yaşayabildiğine dikkat çekti.

"LİDERLER DE SONUÇTA EBEVEYN" YORUMLARI

Minik Ginevra’nın doğal ve içten tavırları, zirvenin diplomatik gündeminin yanı sıra en çok konuşulan görüntüler arasında yer aldı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, dünya liderlerinin de diğer aileler gibi çocuklarıyla ilgili benzer deneyimler yaşadığı vurgulandı.

İtalya Başbakanı Meloni’nin kızı Ginevra, G-7 Zirvesi’nin en konuşulan ismi oldu

Meloni, birlikte yaşadığı ve çocuğunun babası olan partneri Andrea Giambruno'dan 2023 yılında ayrıldı. Meloni bu kararı, Giambruno'nun kamera arkası görüntülerinin neden olduğu skandal sonrası aldı.

Andrea Giambruno, sunuculuğunu yaptığı televizyon programının kamera arkası görüntüleri nedeniyle o dönem çok konuşulmuştu. 

Kamera arkası görüntülerde Giambruno stüdyodaki bir kadın gazeteciyi tacize varan sözlerle övüyor, kendisine mesafeli davrandığı görülen kadının saçlarına dokunuyor ve ‘’Neden seni daha önce tanımadım’’ gibi sözler söylüyordu. Bu sırada sık sık kasıklarına dokunuyor ve küfürlü ifadeler de kullanıyordu.

 

Giorgia Meloni, Fransa, İtalya, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika İtalya İtalya Başbakanı Meloni’nin kızı Ginevra, G-7 Zirvesi’nin en konuşulan ismi oldu - Son Dakika

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