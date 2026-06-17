Gizli Topluluk Kayıtları Sızdı - Son Dakika
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Gizli Topluluk Kayıtları Sızdı

17.06.2026 16:24
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Palantir'in kurucusu Thiel'in liderliğindeki Dialog topluluğuna ait kayıtlar sızdırıldı.

Amerikan veri analizi ve yazılım şirketi Palantir Technologies'in ortaklarından Peter Thiel'in kurduğu, üyeleri arasında üst düzey siyasetçiler, teknoloji şirketi yöneticileri ve iş insanlarının bulunduğu gizli bir topluluğa ait kayıtların sızdırıldığı öne sürüldü.

ABD merkezli Wired sitesinin haberinde, Palantir'in kurucu ortağı Thiel tarafından 2006 yılında kurulduğu ileri sürülen "Dialog" adlı gizli topluluğa ait iç kayıtların, İsviçreli bir siber aktivist tarafından ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Wired'ın incelediği kayıtlarda, yalnızca davetle üye kabul eden Dialog'un, ABD'li üst düzey siyasetçileri, yabancı hükümet temsilcilerini, finans dünyasının önemli isimlerini ve Silikon Vadisi yöneticilerini, kapalı toplantılarda bir araya getirdiği kaydedildi.

Topluluğun 12-16 Ağustos'ta İrlanda'nın başkenti Dublin yakınlarında yapacağı belirtilen yıllık toplantısına katılmak üzere kayıt yaptıran 222 kişi olduğu aktarılırken, sızdırılan kayıt listesinde, katılımcıların üyelik durumları ve kişisel bilgileri yer aldı.

Sızan listede, NATO Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı (SACEUR) General Alexus Grynkewich, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'li Demokrat Senatör Cory Booker, Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, LinkedIn'in kurucusu Reid Hoffman, ABD'li iş insanı Elon Musk, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Palantir'in kurucu ortağı Joe Lonsdale ve ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll gibi isimlerin bulunduğu öne sürüldü.

Toplantı programında "Üçüncü Dünya Savaşı" ve "Tarikat Kurmak" başlıkları yer aldı

Wired'ın incelediği ve Dialog'un toplantılarından birine ait olduğu belirtilen programda, "Tarikat Kurmak", "Para Mutluluğu Satın Alır mı?", "Nükleere Dönüş", "Üçüncü Dünya Savaşı" ve "Savaş Alanı Teknolojileri" başlıklı oturumların olduğu ifade edildi.

Programda ayrıca, eski bir Beyaz Saray ulusal güvenlik yetkilisinin moderatörlüğünde "Siyasi Parti Kurmak" başlıklı oturumların da bulunduğu belirtildi.

Dialog'un, bekar topluluk üyelerini bir araya getirmeyi ve üyeler arasında romantik ilişkiler kurulmasını amaçlayan çevrim içi bir uygulamaya da sahip olduğu iddia edildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Elon Musk, Güncel, Kültür, Finans, Dünya, Nato, Son Dakika

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