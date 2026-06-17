Muğla'da nadir geyik böceği balkonda görüntülendi - Son Dakika
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Muğla'da nadir geyik böceği balkonda görüntülendi

Muğla\'da nadir geyik böceği balkonda görüntülendi
17.06.2026 16:59  Güncelleme: 17:07
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde koruma altındaki geyik böceği, bir evin balkonunda fark edilip fotoğraflandıktan sonra doğaya bırakıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde koruma altında bulunan ve doğada nadir rastlanan geyik böceği (Lucanus cervus) bir evin balkonunda görüntülendi.

Menteşe ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Uysal, evinin balkonunda siyah gövdesi ve geyik boynuzunu andıran büyük kıskaçlarıyla dikkat çeken bir böcek fark etti. Uysal, daha önce benzerini görmediğini belirttiği böceği dikkatlice cam bir bardağa alarak, fotoğraflarını çekti. Yapılan araştırma sonucu böceğin koruma altında bulunan geyik böcekleri ailesine ait erkek bir birey olduğu öğrenildi. Uysal, balkonunda bulduğu böceği yeniden doğaya bıraktı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Menteşe, Muğla, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Muğla'da nadir geyik böceği balkonda görüntülendi - Son Dakika

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