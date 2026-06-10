Tarsus'ta Dolandırıcılık Davası: Eski Başkana 60 Yıl Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarsus'ta Dolandırıcılık Davası: Eski Başkana 60 Yıl Hapis

Tarsus\'ta Dolandırıcılık Davası: Eski Başkana 60 Yıl Hapis
10.06.2026 16:31  Güncelleme: 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Tarsus'ta kentsel dönüşüm projesinde usulsüz sözleşmeyle 22 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve 2 şüpheliye nitelikli dolandırıcılıktan 60'ar yıl 7'şer ay 15'er gün hapis cezası verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yürütülen kentsel dönüşüm projesi kapsamında usulsüz sözleşmelerle yer satışı yapılarak 22 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla açılan davada karar çıktı. Aralarında eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın da bulunduğu 3 sanık, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 60'ar yıl 7'şer ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Tarsus'ta 2021 yılında belediye iştiraklerinden Tarsus Turizm, Eğitim, Sağlık, Kültür, İnşaat, Sanayi A.Ş. (TESKİ A.Ş.) üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla dönemin Tarsus Belediye Başkanı ve aynı zamanda şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olan Haluk Bozdoğan ile yönetim kurulu üyeleri Ziya Kenğer ve İbrahim Taş hakkında soruşturma başlatıldı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan ve bazı arsaların sözleşme karşılığında vatandaşlardan alındığı 64 bin metrekarelik alanda yürütülen kentsel dönüşüm projesinde, TESKİ A.Ş. aracılığıyla yapılan ön satış sözleşmeleri kapsamında 22 kişinin mağdur edildiği iddiasıyla açılan davanın karar duruşması Tarsus 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya tutuksuz sanıklardan dönemin TESKİ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taş katılırken, Haluk Bozdoğan ve Ziya Kenğer duruşmada hazır bulunmadı. Dava kapsamındaki bazı mağdurlar da salonda yer aldı.

SAVCI CEZA TALEBİNİ YİNELEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, sanıkların kentsel dönüşüm projesi kapsamında düzenlenen ön satış protokolleriyle vatandaşlardan tahsil edilen paraları birlikte hareket ederek farklı hesaplara aktardıklarını öne sürdü.

Savcı, ödemelerine rağmen mağdurların bir kısmının taşınmazlarının yıkıldığını, buna karşın vaat edilen edinimlerin yerine getirilmediğini belirterek sanıkların "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

MAHKEMEDEN HAPİS VE TUTUKLAMA KARARI

Mahkeme heyeti, mağdur beyanları ve dosyadaki delilleri değerlendirdikten sonra tutuksuz yargılanan Haluk Bozdoğan, Ziya Kenğer ve İbrahim Taş'ın, ticari faaliyet kapsamında işlenen "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 60'ar yıl 7'şer ay 15'er gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, haklarında daha önce bazı müştekiler yönünden beraat kararı verilen sanıkların, dosya kapsamındaki mahkûmiyet hükmü nedeniyle tutuklanmalarına da hükmetti.

Kararla birlikte uzun süredir devam eden davada ilk derece mahkemesi yargılaması tamamlanmış oldu.

Tarsus'ta <a class='keyword-sd' href='/dolandiricilik/' title='Dolandırıcılık'>Dolandırıcılık</a> Davası: Eski Başkana 60 Yıl Hapis
Kaynak: DHA

Haluk Bozdoğan, Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Ekonomi, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus'ta Dolandırıcılık Davası: Eski Başkana 60 Yıl Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar
İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı
Ağ Nene Tepesi’nin traverten güzelliği Ağ Nene Tepesi'nin traverten güzelliği
Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı
Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar Kim olduklarına çok şaşıracaksınız Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar! Kim olduklarına çok şaşıracaksınız
Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi
Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi
Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın
Ayna karşısında sergilediği kaslarıyla ağızları açık bıraktı Ayna karşısında sergilediği kaslarıyla ağızları açık bıraktı

16:41
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
16:35
Fenerbahçe’de mazbata törenine damga vuran görüntü
Fenerbahçe'de mazbata törenine damga vuran görüntü
16:21
İsimler bomba Aykut Kocaman’ın yardımcıları belli oldu
İsimler bomba! Aykut Kocaman'ın yardımcıları belli oldu
15:50
İşte Dünya Kupası’ndaki ilk maçımızı yönetecek hakem
İşte Dünya Kupası'ndaki ilk maçımızı yönetecek hakem
15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
15:22
Fenerbahçe, Aykut Kocaman’ı cuma günü açıklayacak
Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ı cuma günü açıklayacak
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
14:15
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
13:25
A Milli Takım’da neler oluyor Kerem çıldırdı
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı
13:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubunu ayağa kaldıran İsrail sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubunu ayağa kaldıran İsrail sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 16:47:44. #7.13#
SON DAKİKA: Tarsus'ta Dolandırıcılık Davası: Eski Başkana 60 Yıl Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.