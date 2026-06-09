Gökhan İnler'den resmi açıklama: Galatasaray ile bonservisi için görüşeceğiz - Son Dakika
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Gökhan İnler'den resmi açıklama: Galatasaray ile bonservisi için görüşeceğiz

Gökhan İnler\'den resmi açıklama: Galatasaray ile bonservisi için görüşeceğiz
09.06.2026 21:43
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Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, İtalyan sağ kanat oyuncusu Nicolo Zaniolo'nun bonservisi için Galatasaray ile görüşeceklerini söyledi.

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, Galatasaray’dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun bonservisini almak için resmi girişimlere başlıyor. 

UDINESE, ZANIOLO İLE ANLAŞTI

Udinese formasıyla başarılı bir grafik çizen 26 yaşındaki futbolcuyla her konuda el sıkışan İtalyan kulübü, transferi resmileştirmek adına sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturmaya hazırlanıyor.

<a class='keyword-sd' href='/gokhan-inler/' title='Gökhan İnler'>Gökhan İnler</a>'den resmi açıklama: Galatasaray ile bonservisi için görüşeceğiz

''G.SARAY İLE BONSERVİS PAZARLIĞI YAPACAĞIZ''

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Zaniolo ile yeni sözleşme şartlarında mutabık kaldıklarını belirtti. İnler, transfer sürecine dair yaptığı açıklamada, "Udinese olarak Nicolo Zaniolo’nun takımda kalması yönünde oyuncuyla her konuda anlaşma sağladık. Önümüzdeki günlerde bonservis pazarlıklarını yürütmek üzere Türkiye’ye geleceğiz ve Galatasaray kulübüne resmi teklifimizi sunacağız. Amacımız, Galatasaray'ın talep ettiği bonservis bedelinde biraz indirime gidilmesini sağlamak." ifadelerini kullandı. 

Gökhan İnler'den resmi açıklama: Galatasaray ile bonservisi için görüşeceğiz

İKİ FARKLI OPSİYON

Udinese'nin sağ kanatta görev alan Nicolo Zaniolo için sarı-kırmızılılara önereceği iki farklı opsiyonu bulunuyor. Bu opsiyonlardan biri 10 milyon euro bonservis olurken, diğeri ise 5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan Galatasaray'a yüzde 50 pay şeklinde. 

Nicolo Zaniolo, Gökhan İnler, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gökhan İnler'den resmi açıklama: Galatasaray ile bonservisi için görüşeceğiz - Son Dakika

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