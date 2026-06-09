Diego Lugano'dan yıllar sonra çarpıcı itiraf: Fenerbahçeliler bana bu yüzden kızıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diego Lugano'dan yıllar sonra çarpıcı itiraf: Fenerbahçeliler bana bu yüzden kızıyor

Diego Lugano\'dan yıllar sonra çarpıcı itiraf: Fenerbahçeliler bana bu yüzden kızıyor
09.06.2026 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin eski savunma oyuncusu Diego Lugano, Fernando Muslera'ya Galatasaray tavsiyesi vermesi nedeniyle bazı Türk arkadaşlarının kendisine hala kızdığını dile getirdi.

Fenerbahçe’nin unutulmaz savunma oyuncularından Diego Lugano, vatandaşı Fernando Muslera hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uruguaylı eski stoper, Muslera’nın Galatasaray’a transfer sürecinde oynadığı rol nedeniyle Türkiye’deki bazı arkadaşları ve Fenerbahçe taraftarlarının kendisine halen kırgın olduğunu dile getirdi.

''BUNU BAŞARACAK TEK İSİMDİR''

Uruguay formasıyla 2026 Dünya Kupası kadrosuna seçilen 39 yaşındaki tecrübeli eldiven Fernando Muslera, kariyerinde 5. kez bu büyük turnuvada boy göstermeye hazırlanıyor. Vatandaşının bu tarihi başarısını öven Lugano, "Beş kez Dünya Kupası'nda oynamak herkesin başarabileceği bir şey değildir. Aslında, Fernando, tarihimizde bunu başaracak tek isimdir. Bu, onun profesyonelliğini, yeteneğini ve liderlik vasıflarını ortaya koyuyor. Onun varlığı takıma daima huzur katıyor." ifadelerini kullandı.

Diego Lugano'dan yıllar sonra çarpıcı itiraf: Fenerbahçeliler bana bu yüzden kızıyor

''MUSLERA YÜZÜNDEN KIZIYORLAR''

Muslera’nın 2011 yılında Galatasaray’a transfer olduğu dönemde ona sarı-kırmızılı kulübe gitmesi yönünde tavsiyede bulunduğunu itiraf eden Lugano, bu yüzden tepki çektiğini belirtti. Türkiye'deki dostlarından sitem işittiğini söyleyen efsane savunmacı, "Türkiye'de Fenerbahçe taraftarları bugün bile beni hala seviyor ancak Fernando'nun Galatasaray'a transfer olmasını önerdiğim için beni affetmiyorlar. Bazı Türk arkadaşlarım, Fernando'nun kazandığı şampiyonluklardan dolayı hala bana kızıyor." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAKİ BAŞARILARI

2011-2025 yılları arasında tam 14 yıl boyunca Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı camiada kazandığı 19 kupayla kulüp tarihinin en çok kupa kazanan yabancı oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.

Diego Lugano, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Diego Lugano'dan yıllar sonra çarpıcı itiraf: Fenerbahçeliler bana bu yüzden kızıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Keskin Belediye Başkanı Cönger’e, “rüşvet“ soruşturması kapsamında hapis cezası Keskin Belediye Başkanı Cönger'e, "rüşvet" soruşturması kapsamında hapis cezası
Küba açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem Küba açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem
Eşini sokak ortasında bıçakla katleden şüpheli tutuklandı Eşini sokak ortasında bıçakla katleden şüpheli tutuklandı
Sokak ortasında eşini öldüren koca: Çocuğumla göz göze gelince durdum Sokak ortasında eşini öldüren koca: Çocuğumla göz göze gelince durdum
Özgür Özel ve ekibi rotayı Genç Parti’ye çevirdi iddiası siyaset kulislerini karıştırdı Özgür Özel ve ekibi rotayı Genç Parti'ye çevirdi iddiası siyaset kulislerini karıştırdı
Dünya Kupası öncesi ev sahibi ABD’den skandal karşılama: Futbolcuları narkotik köpekleri ile aradılar Dünya Kupası öncesi ev sahibi ABD'den skandal karşılama: Futbolcuları narkotik köpekleri ile aradılar

21:57
Hakkari’de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı
Hakkari'de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı
21:19
Michy Batshuayi, Süper Lig’in eski şampiyonuna önerildi
Michy Batshuayi, Süper Lig'in eski şampiyonuna önerildi
21:09
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı
20:54
Aykut Kocaman’dan olumsuz not: O transferi istemiyor
Aykut Kocaman'dan olumsuz not: O transferi istemiyor
19:48
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran’ın saldırısına yanıt vereceğiz
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran'ın saldırısına yanıt vereceğiz
17:55
Kılıçdaroğlu’nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı
Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 22:10:59. #7.13#
SON DAKİKA: Diego Lugano'dan yıllar sonra çarpıcı itiraf: Fenerbahçeliler bana bu yüzden kızıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.