CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi - Son Dakika
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CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi

10.06.2026 16:15
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CHP’deki “mutlak butlan” tartışmaları sürerken birçok sanatçı ve sanatçı yakını, eserlerinin bu süreçle ilişkilendirilen kişi ve yapılar tarafından kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Zülfü Livaneli, Suavi, Selda Bağcan, Onur Akın, Grup Yorum ve Edip Akbayram’ın ailesinden peş peşe gelen açıklamalarda, eserlerin izinsiz kullanımına karşı hukuki süreç başlatılabileceği mesajı verildi.

CHP’de “mutlak butlan” tartışmaları devam ederken, birçok sanatçı ve sanatçı yakını eserlerinin bu süreçle ilişkilendirilen kişi ve gruplar tarafından kullanılmasına karşı çıktı. Zülfü Livaneli, Suavi, Selda Bağcan, Onur Akın, Grup Yorum ve geçen yıl hayatını kaybeden Edip Akbayram’ın ailesi art arda açıklamalar yayımlayarak eserlerinin kullanımına izin vermeyeceklerini duyurdu.

Sanatçılar, kamuoyunda “mutlak butlan” olarak anılan sürecin demokratik değerlerle bağdaşmadığını düşündüklerini belirterek, eserlerinin söz konusu kişi, grup ve organizasyonlar tarafından kullanılmasını istemediklerini açıkladı.

CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: <a class='keyword-sd' href='/zulfu-livaneli/' title='Zülfü Livaneli'>Zülfü Livaneli</a> de topa girdi

ZÜLFÜ LİVANELİ'DEN AÇIKLAMA

Sanatçı Zülfü Livaneli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eserlerinin kullanımına izin vermediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Butlanla gelen şu anki CHP Genel Merkezi’nin bestelerimi kullanmasına iznim yoktur.”

CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi

SELDA BAĞCAN'DAN DESTEK MESAJI

Sanatçı Selda Bağcan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eserlerinin kullanılmasını istemediğini belirtti:

“Butlanla gelen mevcut CHP Merkezinin; sesimi, bestelerimi ve kayıtlarımı herhangi bir etkinlikte, yayında ve siyasi çalışmada kullanmasına iznim yoktur."

CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi

SUAVİ: "ESERLERİMİN KULLANILMASINI İSTEMİYORUM"

Sanatçı Suavi de yaptığı açıklamada, eserlerinin izinsiz kullanılmasına karşı hukuki süreç başlatabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Bana ait olan ve/veya yorumcusu olduğum hiçbir eserimin-eserin butlan ile göreve gelenler ve onun tarafı olanlar eliyle, herhangi bir ortamda kullanılmasını istemediğimi, olası izinsiz kullanımlara karşı sürecin takipçisi olacağımı paylaşmak isterim.”

CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi

EDİP AKBAYRAM'IN AİLESİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Edip Akbayram’ın ailesi de sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada, sanatçının yaşamı boyunca demokrasi, özgürlük, halk iradesi ve toplumsal adalet değerlerini savunduğunu vurguladı.

Açıklamada, kamuoyunda “mutlak butlan” olarak anılan sürecin Edip Akbayram’ın benimsediği demokratik anlayışla örtüşmediği belirtilerek, sanatçının yorumladığı eserlerin bu sürecin temsilcisi veya destekçisi olarak görülen kişi, grup ve organizasyonlar tarafından siyasi etkinliklerde kullanılmasına izin verilmeyeceği ifade edildi.

Aile açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Edip Akbayram’ın sanatının ve mirasının, yıllarca savunduğu ilke ve değerlerle uyumlu biçimde yaşatılması temel hassasiyetimizdir.”

ALİ ALTAY'DAN ŞARKI TEPKİSİ

Sanatçı Ali Altay da daha önce Kemal Kılıçdaroğlu’na hediye ettiği şarkının kullanımına izin vermeyeceğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

“Atatürk’ten özür diliyorum. Hak-Hukuk-Adalet şarkımı sizden geri çekiyorum!”

CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi

ONUR AKIN DA KULLANIMA KARŞI ÇIKTI

Sanatçı Onur Akın, 3 Haziran’da yaptığı açıklamada, CHP için hazırladığı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun adının geçtiği eserlerinin kullanılmasını istemediğini belirtti. Akın, söz konusu şarkıların kullanılmaya devam edilmesi halinde yasal yollara başvuracağını da açıkladı.

CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi

Akın, açıklamasında geçmişte Kılıçdaroğlu’nun siyasi duruşundan etkilendiğini ancak bugün gelinen noktada yaşanan gelişmeler nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi

GRUP YORUM'DAN SERT MESAJ

Grup Yorum da resmi hesaplarından yayımladığı açıklamada, eserlerinin siyasi amaçlarla kullanılmasına karşı olduklarını belirtti.

“Halkın Türkülerini Kirli Siyasetinize Alet Edemezsiniz!” başlıklı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Şarkılarımızı mitinglerinde, konuşmalarında, videolarında kullanmalarına ve kirletmelerine asla müsaade etmeyeceğiz. Kullananların ikiyüzlülüklerini de bulunduğumuz her yerde teşhir edeceğiz.”

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Zülfü Livaneli, Zülfü Livaneli, Edip Akbayram, Selda Bağcan, Grup Yorum, Onur Akın, Onur Akın, Suavi, Son Dakika

Son Dakika CHP CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi - Son Dakika

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