Lütfü Savaş'tan Temyiz Açıklaması - Son Dakika
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Lütfü Savaş'tan Temyiz Açıklaması

10.06.2026 16:46
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Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 'mutlak butlan' davasında temyiz sürecini değerlendirdi.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada verilen "mutlak butlan" kararının ardından başlayan temyiz süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Savaş, Yargıtay'a ilk başvurunun CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yapıldığını öne sürdü.

KILIÇDAROĞLU’NU ZİYARET ETTİ

'Mutlak butlan' kararı sonrası yeniden göreve başlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmek üzere CHP Genel Merkezi'ne gelen Savaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İLK BAŞVURUYU ÖZGÜR ÖZEL YAPTI"

Temyiz sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Savaş, iki taraf arasında uzlaşma ihtimalini beklediklerini belirterek şunları söyledi:

"Sayın Özgür Özel'in avukatı hemen anında Yargıtay'a başvurdu. Zannedersem biz daha dün başvurduk. Her iki taraf arasında bir uzlaşı olur mu, bir anlaşma olur mu diye bekledik. Hatta ben 3 gün önceki demecimde de bir haber kanalına bunu anlattım. Ama baktık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki yönetimi dilekçesini çekmeyince biz de mecburen dün dilekçe verdik. Ama önce Yargıtay'a başvuran Sayın Özgür Özel'dir. Hem de anında başvurdular. Bekledik, çekmeyince biz de dün bu karar karşısında başvurumuzu yaptık."

"İHRAÇ KARARI YOK HÜKMÜNDE"

Savaş, partiden ihraç edilmesine yönelik bir soruya da yanıt verdi. Mutlak butlan kararının sonuçlarına dikkat çeken Savaş, şu ifadeleri kullandı:

"Mutlak butlan kararı, alınan bütün kararların yok hükmünde olduğunu ifade ediyor. En son Yüksek Disiplin Kurulu da bunu onayladı. Şu anda yaklaşık 1800 civarındaki partiden uzaklaştırılan arkadaşlarımızın partide bulunmasının hiçbir sakıncası kalmadı. Şu anda o arkadaşlarımızın hepsi, biz de dahil şu anda partideyiz."

Lütfü Savaş'tan Temyiz Açıklaması

"GÖNÜLDEN CHP'LİYİZ"

Partiye resmi olarak dönüp dönmeyeceği yönündeki soruyu da yanıtlayan Savaş, CHP ile bağının yalnızca üyelik üzerinden değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Savaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi, resmi üyelik dışında gönülden üyelik diye bir şey vardır, Atatürk'ün partisinde. Bu ülkede insanları sağcı, solcu, sosyal demokrat, muhafazakar, liberal diye ayırabilirsiniz ama bu ülkede en çok taraftarı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Yüzde 85 insanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü beğenir, saygı duyar ve sever. Onu sevenlerden bir tanesi de benim. Onun çatısı altında bulunmak bizim için onurdur ve bu onuru yazılı bir belgeyle taşımıyoruz. Ruhumuzla taşıyoruz, gönlümüzle taşıyoruz. Yargıtay ne zaman sonuçlanırsa sonuçlansın bizim için fark etmez. Biz gönülden Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyiz."

Lütfü Savaş'ın açıklamaları, CHP'de kurultay süreci ve yargı kararları etrafında yaşanan tartışmaların sürdüğü dönemde yeni bir değerlendirme olarak dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Lütfü Savaş, Özgür Özel, Yargıtay, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Lütfü Savaş'tan Temyiz Açıklaması - Son Dakika

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