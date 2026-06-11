Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk - Son Dakika
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Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk

11.06.2026 08:16
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Altın fiyatları, ABD'de açıklanacak üretici enflasyonu verisi öncesinde son 7 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra toparlandı. Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve ABD-İran geriliminin etkisiyle güvenli liman talebi yeniden güçlenirken, gram altın 6 bin liranın altını test ettikten sonra yükselerek 6 bin 52 lira seviyesine çıktı.

Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (PPI) verisi öncesinde yönünü yukarı çevirdi. Son ayların en düşük seviyelerini test eden altın, yatırımcıların yeniden alıma yönelmesiyle kayıplarının bir kısmını geri aldı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim de güvenli liman talebini destekledi.

ALTIN DİP SEVİYEDEN TOPARLANDI

Spot altının ons fiyatı gün içinde 4.022 dolar seviyesine kadar gerileyerek son ayların en düşük seviyesini gördü. Ancak daha sonra gelen alımlarla birlikte yükselişe geçen altın, yüzde 0,4 değer kazanarak 4.089 dolar seviyesine ulaştı.

ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,5 düşüşle 4.111 dolar seviyesinde işlem gördü.

Yurt içinde gram altın da 6 bin liranın altına sarkmasının ardından yeniden yükselişe geçti. Gram altın 6 bin 52 lira seviyelerinde işlem görüyor.

4 BİN DOLAR SEVİYESİ KRİTİK DESTEK OLDU

Piyasa uzmanları, ons altında 4 bin dolar seviyesinin güçlü bir psikolojik destek noktası olarak öne çıktığını belirtiyor.

Analistler, düşüş yönünde pozisyon alan yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesi ve alıcıların yeniden piyasaya dönmesinin fiyatların toparlanmasına katkı sağladığını ifade ediyor.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD VERİLERİNDE

ABD'de açıklanan son veriler, enflasyon baskılarının devam ettiğine işaret etti. Enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle tüketici enflasyonu mayıs ayında son üç yılın en hızlı artışını kaydetti.

Şimdi ise piyasaların odağında ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi verisi bulunuyor. Söz konusu verinin, Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin önemli sinyaller vermesi bekleniyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ ALTIN ÜZERİNDE BASKI KURUYOR

Uzmanlar, altının enflasyona karşı koruma aracı olarak görülmesine rağmen yüksek faiz ortamının değerli metal üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Vadeli piyasalarda işlem yapan yatırımcılar, Fed'in yıl sonuna kadar faiz artırma ihtimalini yüzde 70'in üzerinde fiyatlıyor. Bu beklenti son dönemde altın fiyatlarında görülen satış baskısının başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

ORTA DOĞU GERİLİMİ GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ ARTIRDI

Jeopolitik cephede yaşanan gelişmeler de piyasalarda yakından takip ediliyor. ABD'nin İran'daki bazı hedeflere yönelik saldırılar düzenlediğini açıklaması ve bölgede tansiyonun yükselmesi yatırımcıları güvenli liman varlıklara yöneltti.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurmasının ardından petrol fiyatlarında da sert yükseliş yaşandı. Artan jeopolitik riskler, altına olan talebi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Değerli metaller piyasasında da yükseliş eğilimi dikkat çekti. Spot gümüş yüzde 0,3 artışla 63,86 dolara yükselirken, platin yüzde 0,6 değer kazanarak 1.673 dolar seviyesine çıktı. Paladyum ise yüzde 2,2'lik yükselişle 1.239 dolar seviyesine ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk - Son Dakika

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