Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi hızlı başladı. Olağanüstü genel kurulda yeniden başkan seçilen Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpteki ilk transferini Vedat Muriqi ile gerçekleştirdi.
2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve taraftarların sevgilisi haline gelen Vedat Muriqi, yeniden sarı-lacivertli takıma katıldı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin bonservisi için Mallorca'ya 15 milyon euro ödeyecek. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği belirtildi.
32 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon Mallorca formasıyla etkili bir performans ortaya koydu. Tecrübeli futbolcu, çıktığı 37 karşılaşmada 23 gol kaydederek takımının en önemli isimlerinden biri olmayı başardı.
Vedat Muriqi'nin yeniden Fenerbahçe forması giyecek olması sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Aziz Yıldırım yönetiminin transfer dönemindeki ilk büyük hamlesi olarak görülen bu gelişmenin ardından gözler yeni transferlere çevrildi.
Son Dakika › Spor › Vedat Muriqi Fenerbahçe'de! İşte bonservisi - Son Dakika
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