Kütahya, Afyon, Uşak ve Van\'da sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji, bugün Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari, Denizli ve Van'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari çevreleri, Denizli'nin doğusu ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediği belirtildi.
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