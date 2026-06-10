Kütahya, Afyon, Uşak ve Van'da sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
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Kütahya, Afyon, Uşak ve Van'da sağanak yağış bekleniyor

Kütahya, Afyon, Uşak ve Van\'da sağanak yağış bekleniyor
10.06.2026 08:19  Güncelleme: 08:20
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari, Denizli ve Van'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji, bugün Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari, Denizli ve Van'da  aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

ARALIKLI SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari çevreleri, Denizli'nin doğusu ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kütahya, Afyon, Uşak ve Van'da sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya, Afyon, Uşak ve Van'da sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
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