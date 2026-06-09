Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i İmamoğlu üzerinden vurdu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i İmamoğlu üzerinden vurdu

09.06.2026 15:10
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Genel Merkez'de partililere hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu üzerinden vurdu. Özel'in İmamoğlu'ndan talimat aldığı iddialarına değinen Kılıçdaroğlu, "CHP vesayet kabul etmez. Vesayet altında görev yapmaz. Kimse talimat alıp onu meydanlarda dillendirmez. Bunu genel başkan yapar" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Meclis'te düzenlenecek grup toplantısına yönelik kriz sona erdi. Özgür Özel TBMM'de konuşma yaparken, 'mutlak butlan' kararıyla genel başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de kürsüye çıktı.

ÖZEL'İ İMAMOĞLU ÜZERİNDEN VURDU 

Konuşmasında isim vermeden Özgür Özel'e sert sözlerle yüklenen Kılıçdaroğlu, "CHP vesayet kabul etmez. Vesayet altında görev yapmaz. Kimse talimat alıp onu meydanlarda dillendirmez. Bunu genel başkan yapar" diyerek Özel'in İmamoğlu'ndan talimat aldığı yönündeki iddialara atıfta bulundu. 

"CHP GENEL BAŞKANI YURT DIŞINA GİDİP..."

Konuşmasının bir yerinde yine Özel'i hedef alan Kılıçdaroğlu, "Hep iyi niyetle davrandım, kimseye kötü gözle bakmadım. Ama bunları yaparken ahlaki temelleri her zaman korudum. İç dış dünyada Türkiye'nin saygınlığını korumaya özen gösterdim. Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize neden yardım yapmıyorsunuz diyemez. 7 düvele mücadele etmiş olan bir partinin elemanları nasıl yurt dışına gidip de bizi yalnız bırakıyorsunuz diyebilir. Türkiye emperyalizme karşı mücadelede bütün mazlum milletlere örnektir. Bu milletin hakkını hukukunu yiyen beşli çetelerden hesap sormazsam namerdim" dedi. 

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları; 

"Şuna inanmanızı istiyorum, her şeyi sizin için yapıyorum. Her şeyi bu ülkenin güzel insanları için yapıyorum. Sizleri utandırmayacağım asla. Hakkı ve hukuku her ortamda savunacağım. Türkiye'nin ve bölgenin sorunlarına akılcı çözüm üreten tek parti CHP'dir. CHP kurultayları düşüncelerin özgürce ifade edildiği kurultaydır, bir şenlik kurultaydır. CHP kurultaylarında para, çıkar olmaz. Çünkü bu parti Mustafa Kemal'in, İnönü'nün, Ecevit'in partisidir.

"ARINACAĞIZ, KİRLİLİKTEN ARINACAĞIZ"

Arınacağız, arınacağız; kirlilikten arınacağız. Temiz siyaset yapacağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Bu parti devlete yön çizen bir partidir. Devlet kuran devlet inşa eden partidir. Ahlakı dokularına kadar koruyan, çalışkan partidir. Beraber özveri ile çalışacağız.

"CHP TARİHİNİN HİÇBİR DÖNEMİNDE..."

CHP tarihini hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmadı. Bunu söylediğim için eleştiriyorlar. Ahlak, ahlak. Erdem erdem. Adalet adalet. Temizlik temizlik. CHP bunları kendi dokularına işledi. Adaletin olmadığı yerde, sevginin olmadığı yerde düzen olmaz. Ben sana para vereyim sen bana oy ver. Böyle bir şeyi bu parti kabul etmez. İradesini para ile satanlar bu partide yer alamazlar. Bu partide yokturlar ve olmayacaklardır.

"BEŞLİ ÇETELERDEN HESAP SORMASAM NAMERDİM"

Hep iyi niyetle davrandım, kimseye kötü gözle bakmadım. Ama bunları yaparken ahlaki temelleri her zaman korudum. İç dış dünyada Türkiye'nin saygınlığını korumaya özen gösterdim. Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize neden yardım yapmıyorsunuz diyemez. 7 düvele mücadele etmiş olan bir partinin elemanları nasıl yurt dışına gidip de bizi yalnız bırakıyorsunuz diyebilir. Türkiye emperyalizme karşı mücadelede bütün mazlum milletlere örnektir. Bu milletin hakkını hukukunu yiyen beşli çetelerden hesap sormasam namerdim. Uyuşturucu baronlarından, hesap sormasam namerdim. İradesini para ile alıp satanlardan bu partiyi kurtarmazsam namerdim. Dış dünyada büyük değişimler var; Hürmüz'ün ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz, CHP bu konuda ne söylüyor. Bu devletin çıkarlarını CHP savunmayacaksa kimler savunacak. İşçinin emekçinin hakkını CHP savunmayacak da kimler savunacak.

"LONDRA'DA OLAN BAZI TV SAHİPLERİ VAR"

Hak mücadelesini yaparken beraber, omuz omuza olmak zorundayız. Sahibi Londra'da olan bazı TV sahipleri var. Onlar para ile nasıl delege alınıp satılıyorsa TV kanalları da para ile alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim. Kısır tartışmalardan çıkmazsak bu hepimize zarar verir. Bizim ahlaki değerlerimiz asla tartışılmamıştır. Bize her türlü suçlama yapılmıştır. Yeri geldi komünist, yeri geldi faşist denmiştir ama en aykırı olan bile CHP'nin değerlerini sorgulamamıştır. Bütün İslam coğrafyası da bize bakar.

"CHP VESAYET KABUL ETMEZ"

CHP vesayet kabul etmez. Vesayet altında görev yapmaz. Kimse talimat alıp onu meydanlarda dillendirmez. Bunu genel başkan yapar. Bizim ahlaki değerlerimiz tartışılıyorsa herkesin bunu düşünmesi lazım. Onun için ne gerekiyorsa yapacağım. Partiyi kirlilikten arındıracağım. Ön yargılı olmayacağım. Bu böyledir deyip partiden atalım düşüncem yok. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormasam namerdim. Bizim ahlaki üstünlüğümüze vurulan darbedir. Kim bu işe bulaştıysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.

"OĞLUM SEN DOĞRU DUR, EĞRİ BELASINI BULUR"

Rahmetli babam "oğlum sen doğru dur, eğri belasını bulur" derdi. Bir siyasetçinin hesap sorması için hesap verir durumda olması lazım. Biz eğilmeden herkesten hesap sorabiliriz. Hesap vermek onurlu bir görevdir. Onurlu insanlar hesap verir. Bir kişi hesap sormaktan kaçıyorsa orada bir karanlık vardır. O karanlığı CHP'nin feneri aydınlatacak.

"UNUTMAYIN ANKARA'DA BİR KEMAL ABİNİZ VAR"

İsterdim ki bu toplantıyı Meclis'te yapalım istedik. Bugün burada toplandık, gönül güzelliğimiz var, kadın erkek bir arada yaşamak var. Hep iyi niyetli davrandığım için bu istismar edildi. Ama bir noktaya kadar. O noktaya gelince kesip atacağız. Hiç endişe etmeyin, beraber güzel şeyler yapacağız. Siz mücadele ettiğinizde unutmayın Ankara'da bir Kemal abiniz var. Gençlere de seslenmek istiyorum; sosyal medyanın, trollerin, bazı kişilerin dolduruşuna gelmesin. Akıllarını kullanıp sorgulamayı öğrensinler. Ahlaklı erdemli kurultayı elbette yapacağız. Kimse kapalı kapılar ardında özel hesaplar yapmayacak."

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i İmamoğlu üzerinden vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    adamın şu an da yaptığı görev vesayet altında olmuyor sanki 0 0 Yanıtla
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