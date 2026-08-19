Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, yeniden şahlanan altının yol haritasını çizdi

Haberler.com’da Olgun Kızıltepe’nin konuğu olan Finans Analisti İslam Memiş, emtia piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Altın, gümüş, platin ve paladyumda bu yıl sert dalgalanmaların yaşandığını belirten Memiş, yatırımcıların fiyat hareketleri karşısında panik yapmaması gerektiğini söyledi.

Piyasalardaki hareketliliğin yalnızca teknik göstergeler üzerinden okunamayacağını savunan Memiş, savaş, merkez bankalarının rezerv politikaları, fiziki talep ve fon işlemlerinin altın fiyatları üzerinde belirleyici olduğunu ifade etti.

ALTINDA 4 BİN 400 DOLAR KRİTİK SEVİYE

Altının yıl içerisinde 5 bin 600 dolardan 3 bin 950 dolar seviyesine kadar gerilediğini hatırlatan Memiş, son dönemde ise piyasada toparlanma eğiliminin öne çıktığını belirtti.

Memiş, ons altın için 4 bin 200 ve 4 bin 400 dolar seviyelerini teknik açıdan önemli direnç noktaları olarak gördüğünü söyledi. 4 bin 400 doların üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 4 bin 500-4 bin 600 dolar bandının gündeme gelebileceğini ifade etti.

Memiş, altın piyasasındaki hareketliliğe ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Bu yıl altın tarafına baktığımız zaman geçen yıl yükselişle kendinden söz ettiriyordu. Bu yıl da düşüşle kendinden söz ettiriyor. Özellikle ocak ayında altın yatırımcılarına ciddi uyarılarımız vardı. Yani bu yıl altın, gümüş, platin, paladyum bütün piyasa genelinde bir manipülasyon yılı olacak.”

Altının 7 aylık düşüş sürecinin ardından yeniden yükseliş arayışında olduğunu belirten Memiş, “4400 dolar seviyesi burada kritik bir öneme sahip. Eğer üzerinde kalıcılık görürsek 4500-4600 dolar seviyesinden bahsedebiliriz” dedi.

“TEKNİK DEĞİL, MANİPÜLASYON PİYASASI”

Altındaki sert düşüşlerin yalnızca teknik düzeltmeyle açıklanamayacağını savunan Memiş, piyasada bilinçli bir baskılama olduğunu öne sürdü.

Körfez ülkelerinin Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin ardından nakit ihtiyacı nedeniyle altın ve gümüş sattığını iddia eden Memiş, ETF piyasalarında da teminat tamamlama çağrılarının satış baskısını artırdığını söyledi.

Memiş, yaşanan sürece ilişkin görüşünü şöyle aktardı: “Teknik bir düzeltme yapması farklı bir şeydir. Aylarca düşüş direncinde baskı altında olması farklı bir şeydir. Bakın mantık olarak şunu gözlemlemeniz gerekiyor.”

Altın ve diğer emtiaların gerçek değerlerinin altında işlem gördüğünü ileri süren Memiş, piyasadaki gelişmelerin savaş ve ekonomik belirsizliklerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

“YIL SONUNA KADAR 5 BİN DOLAR DENEMESİ BEKLİYORUM”

Memiş, ons altın için yıl sonuna ilişkin beklentisini de açıkladı. 2026 yılı için daha önce 3 bin 880 ila 5 bin 880 dolar arasında bir ons altın öngörüsü paylaştığını hatırlatan Memiş, bu aralığın önemli bölümünün gerçekleştiğini söyledi.

Kendi tahmininin yıl sonuna kadar ons altında yeniden 5 bin dolar seviyesinin test edilmesi yönünde olduğunu belirten Memiş, bu öngörüsünün kişisel tahmini olduğunu da vurguladı.

Memiş, altın için yükseliş beklentisinin gerekçelerini ise şöyle sıraladı: “Birincisi bugüne kadar gerçek bir savaşı, gerçek bir enflasyonu fiyatlamamış olan bir altın piyasası var karşımızda. Çünkü altın gerçekte puslu havaları sever, savaşı sever, enflasyonu sever, belirsizliği sever. Ama bu taraf hiç satın alınmadı. Aksine ciddi bir anlamda değer kaybetti.”

Merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesinin de piyasayı desteklediğini belirten Memiş, Çin başta olmak üzere çeşitli ülkelerin rezervlerini artırdığını söyledi.

GRAM ALTINDA AĞUSTOS İÇİN 8 BİN LİRA BEKLENTİSİ

İç piyasada gram altın fiyatlarını da değerlendiren Memiş, gram altının yıl içerisinde 8 bin 157 lira seviyesini gördüğünü, ardından 5 bin 950 lira seviyelerine kadar gerilediğini söyledi.

Memiş, yılın ikinci yarısında ateşkes ve anlaşma beklentisi üzerinden daha önce gram altın için 8 bin liralık bir öngörüde bulunduğunu belirtti.

Memiş, “Evet yılın ikinci yarısında ateşkes bir anlaşma gelir. Burada tekrar altın tarafı rahatlar ve ağustos ayında gram altın tarafında 8 bin lirayı görebiliriz. Öngörüm vardı benim kişisel olarak.” diye konuştu.

Ancak Memiş, ateşkesin ardından çatışmaların yeniden başlaması nedeniyle piyasadaki şartların değiştiğini ve gram altında gecikmiş bir yükseliş trendinin oluştuğunu ifade etti.

"KISA VADEDE 7 BİN LİRA SEVİYESİ GEÇİLEBİLİR”

Gram altının bugüne kadar ağırlıklı olarak ons altını takip ettiğini belirten Memiş, bundan sonraki süreçte dolar/TL kurunun da fiyat üzerinde daha fazla etkili olabileceğini söyledi.

Memiş, mevcut piyasa koşullarına ilişkin güncel kısa vadeli beklentisini ise şöyle açıkladı: “Yine ben bu ay içinde 7 bin lira seviyesine geçilmesini şahsen bekliyorum.”

Böylece Memiş'in açıklamalarında gram altın için daha önce dile getirdiği ağustos ayındaki 8 bin lira beklentisi ile mevcut döneme ilişkin 7 bin lira seviyesinin aşılması öngörüsü ayrı şekilde öne çıktı.

DÜĞÜN HAZIRLIĞINDAKİLER VEALTIN BORCU OLANLARA UYARI

Düğün hazırlığında bulunanlar ve altın borcu olanların fiyat hareketlerini yakından takip etmesi gerektiğini belirten Memiş, son dönemdeki geri çekilmelerin bu kişiler açısından fırsat oluşturduğunu savundu.

Memiş, özellikle altın borcu bulunanların borçlarını kapatmasının daha doğru olacağını ifade ederek, “Altın borçlanmamak burada en iyi seçenek ama borçlanma zorunluluğu olan vatandaşlarımızın da bence borçlarını kapatması gerektiğini şahsen düşünüyorum” dedi.

Uzun vadeli performans açısından gram altının öne çıktığını belirten Memiş, son 25 yıllık dönemde gram altının getirisiyle dikkat çektiğini savundu.

“2026’DA ŞAMPİYON ALTIN OLACAK”

Programda gümüşe ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, uzun vadede bu emtianın potansiyelini koruduğunu ancak 2026 yılı için altını daha avantajlı gördüğünü söyledi.

2025 yılında gümüşün öne çıktığını hatırlatan Memiş, 2026 için ise altının yılı önde tamamlayacağını düşündüğünü belirtti.

Memiş, “2026 yılında altın mı şampiyon olacak, gümüş mü şampiyon olacak? Benim cevabım altın yönündeydi. Evet 2025 yılında şampiyonumuz gümüştü. Ama 2026 yılında ben altın-gümüş rasyosu nedeniyle altının yılı birincilikle bitireceğini tahmin ediyorum.” diye konuştu..

Gümüşün 122 dolardan 55 dolara kadar gerilediğini ve ardından 65 dolar civarında işlem gördüğünü belirten Memiş, teknik açıdan 75 doları takip edeceğini söyledi. Yıl sonuna kadar 100 dolar seviyesinin görülmesini ise mevcut koşullarda beklemediğini ifade eden Memiş, 96 dolar seviyesini güçlü direnç olarak değerlendirdi.

“FİYATA DEĞİL, MİKTARA ODAKLANIN”

Programın sonunda yatırımcılara yönelik mesajını yineleyen Memiş, yıl sonuna kadar piyasalardaki dalgalanmaların sürebileceğini söyledi.

Savaş ve ekonomik belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle yatırımcıların tek bir fiyat seviyesine odaklanmak yerine ellerindeki varlık miktarını korumaya ve yatırımlarını çeşitlendirmeye önem vermesi gerektiğini belirten Memiş, sözlerini şöyle tamamladı: “Bütün yatırımcı arkadaşlarımıza yıl sonuna kadar tekrar sabırla sadece mallarını koruyarak yollarına devam etmesini öneririm.”

Memiş, önümüzdeki aylarda piyasada yeni sert hareketlerin görülebileceğini belirterek güçlü psikoloji ve finansal okuryazarlığın yatırım kararlarında önemli rol oynayacağını vurguladı.