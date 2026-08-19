DEM Parti'den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı - Son Dakika
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DEM Parti'den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı

DEM Parti\'den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı
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Diyarbakır’da DEM Parti Yerel Yönetimler Komisyonu’nun çalışmaları ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine üç ilçedeki dört eş başkan hakkında bir aylık geçici görevden uzaklaştırma kararı verildiği öne sürüldü. Ancak söz konusu iddiada ismi geçen Hani Belediye Eş Başkanı Hamdullah Demir görevinin başında olduğunu belirtirken, Yenişehir Belediyesi de eş başkanların yıllık izinde olduğunu savundu.

Diyarbakır’da DEM Parti yönetimindeki üç ilçenin dört eş başkanı hakkında parti içi süreç kapsamında soruşturma başlatıldığı ve geçici uzaklaştırma kararı alındığı iddia edildi.

DEM Parti Yerel Yönetimler Komisyonu'nun yürüttüğü çalışmalar ile vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda başlatıldığı belirtilen sürecin, parti disiplin kurulu tarafından alınmış bir karar olmadığı, partinin iç işleyişi kapsamında yürütüldüğü aktarıldı.

3 İLÇEDEKİ 4 EŞ BAŞKAN İÇİN UZAKLAŞTIRMA İDDİASI

İddiaya göre; Yenişehir Belediye eş başkanları Safiye Akdağ ve Mehmet Ergün, Dicle Belediye Eş Başkanı Hacı Akengin ile Hani Belediye Eş Başkanı Hamdullah Demir hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında söz konusu eş başkanlar hakkında 1 aylık geçici görevden uzaklaştırma kararı verildiği ileri sürüldü.

DEM Parti'den konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, genel merkez yetkilileri söz konusu isimler hakkında geri çekilme veya görevden alma gibi bir karar bulunmadığını belirtti.

Yetkililer, sürecin yerel yönetimlerin kendi iç işleyişi kapsamında başlatılmış olabileceğini ifade etti.

DEM Parti'den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı

HANİ EŞ BAŞKANI DEMİR: GÖREVİMİN BAŞINDAYIM

Söz konusu iddiada ismi geçen Hani Belediye Eş Başkanı Hamdullah Demir ise hakkında herhangi bir soruşturma açılmadığını ve görevden uzaklaştırılmadığını söyledi.

Demir, görevinin başında olduğunu belirtirken, Hani Belediyesi yetkilileri de Demir ile diğer Eş Başkan Besile Narin'in görevlerini sürdürdüğünü bildirdi.

YENİŞEHİR BELEDİYESİ: YILLIK İZİNDELER

Yenişehir Belediyesi de Safiye Akdağ ve Mehmet Ergün'ün görevden uzaklaştırıldığı iddiasını kabul etmedi.

Belediyeden yapılan değerlendirmede, iki eş başkanın görevden uzaklaştırılmadığı ve yıllık izin kullandıkları savunuldu.

Böylece dört eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı alındığı yönündeki iddialar, ilgili belediyelerin ve eş başkanların açıklamalarıyla tartışmalı hale geldi.

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Son Dakika DEM Parti DEM Parti'den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı - Son Dakika

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