Son Dakika Hani Haberleri

15:57 Elbistan'da "Yeniden Hayat Lokantası"yla depremzedelere ücretsiz restoran hizmeti Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremden etkilenenler için kurulan "Yeniden Hayat Lokantası", bölge halkının yaralarının sarılmasında destek sağlayacak.

13:42 Kalp krizi geçiren Hani Belediye Başkanı Lale taburcu edildi Geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma alınan Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediye Başkanı İbrahim Lale tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

13:42 Kalp krizi geçiren Hani Belediye Başkanı Lale taburcu edildi Geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma alınan Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediye Başkanı İbrahim Lale tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

13:26 Nurhak Belediye Başkanı Bozan: "Yardım Çığlığımızı Duyuramadık" CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 6 Şubat’ta 9 saat arayla meydana gelen depremden etkilenen Kahramanmaraş Nurhak’ta incelemelerde bulundu. Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, “Depremin yanında aynı zamanda büyük bir kar, fırtına, tipi yaşadık. Bütün iletişim kanalları çöktü. Hiçbir kurumdan başka bir kuruma ulaşım sağlayamadık. Elbistan, Doğanşehir ve Gölbaşı ulaşıma hepsi de kapandı. Maalesef yardım çığlığımızı da duyuramadık” dedi.

12:58 Altı Gün Sonra Pazarcık'taki Bir Depremzede: "Hala Ayaklarında Bot Sırtlarında Mont Olmayan Çocuklar Var" Pazarcık’ta 6 Şubat depreminin ardından vatandaşların acil ihtiyaçları olan çadır ve ısınma henüz tam olarak sağlanabilmiş değil. Bir vatandaş, “Gıdamız, suyumuz geliyor. Ama banyo ve tuvalet sorunumuz var. Çoluk çocuk akşam buz tutuyoruz. Çadırlarımız soğuk. Çadırlar boş duruyor, kayıt yok diye kimseyi içeriye almıyorlar" dedi. Bir başka depremzede, "Herkes ellerinden geldiği kadar yardım etmek istiyor ama hâlâ ayaklarında bot olmayan, sırtlarında mont olmayan, ayaklarında çorapları olmayan çocuklar var” diye konuştu.

12:58 Altı Gün Sonra Pazarcık'taki Bir Depremzede: "Hala Ayaklarında Bot Sırtlarında Mont Olmayan Çocuklar Var" Pazarcık’ta 6 Şubat depreminin ardından vatandaşların acil ihtiyaçları olan çadır ve ısınma henüz tam olarak sağlanabilmiş değil. Bir vatandaş, “Gıdamız, suyumuz geliyor. Ama banyo ve tuvalet sorunumuz var. Çoluk çocuk akşam buz tutuyoruz. Çadırlarımız soğuk. Çadırlar boş duruyor, kayıt yok diye kimseyi içeriye almıyorlar" dedi. Bir başka depremzede, "Herkes ellerinden geldiği kadar yardım etmek istiyor ama hâlâ ayaklarında bot olmayan, sırtlarında mont olmayan, ayaklarında çorapları olmayan çocuklar var” diye konuştu.

11:07 Kurtarıldığında kitaplarını soran lise öğrencisi enkazdaki bekleyişini kaydetmiş "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki 5 katlı apartmanın enkazından 63 saat sonra çıkarılan lise öğrencisi Gürkan Öztürk'ün yığınların arasında beklediği anlar, çektiği görüntülerde yer aldı.

11:23 Ünlü Oyuncular, Yenikapı'da İbb'nin Yürüttüğü Deprem Yardım Çalışmalarına Katıldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından afetzedeler için Yenikapı’da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kurduğu Deprem Yardım Merkezi’ndeki çalışmalara ünlü oyuncalar da destek verdi. Kimi yardım toplama merkezinde sabahlayan ünlü oyuncular, yardım malzemelerini tasnif ediyor, koli yapıyor, hazırlanan kolileri TIR'lara taşıdı. Sanatçılar, tüm vatandaşları da depremzedelere yardım için ellerinden ne gerekiyorsa yapmaları çağrısında bulundular.

11:23 Ünlü Oyuncular, Yenikapı'da İbb'nin Yürüttüğü Deprem Yardım Çalışmalarına Katıldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından afetzedeler için Yenikapı’da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kurduğu Deprem Yardım Merkezi’ndeki çalışmalara ünlü oyuncalar da destek verdi. Kimi yardım toplama merkezinde sabahlayan ünlü oyuncular, yardım malzemelerini tasnif ediyor, koli yapıyor, hazırlanan kolileri TIR'lara taşıdı. Sanatçılar, tüm vatandaşları da depremzedelere yardım için ellerinden ne gerekiyorsa yapmaları çağrısında bulundular.

11:07 Kurtarıldığında kitaplarını soran lise öğrencisi enkazdaki bekleyişini kaydetmiş "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki 5 katlı apartmanın enkazından 63 saat sonra çıkarılan lise öğrencisi Gürkan Öztürk'ün yığınların arasında beklediği anlar, çektiği görüntülerde yer aldı.

18:25 Afet Gönüllüleri, "asrın felaketi"nde can kurtarıyor Erzincan'da 1992 depremini yaşayan, babası ise 1999 Marmara Depremi'nde enkazdan kurtarılan avukat Ali Samet Özkurt'un kurucuları arasında yer aldığı Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kurtarıyor.

15:53 İmamoğlu: Eski Vekille İlgili Hukuki Haklarımı Arayacağım İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'yi sarsan depremlerin meydana geldiği Kahramanmaraş ziyareti sırasında kendisine hakaret eden eski AKP Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu ile ilgili olarak, "Önceki dönem milletvekilinden hukuki haklarımı arayacağım. Çünkü o hakkı yok. Vatandaşımız acısından konuşur. Hiçbir şey diyemeyiz. Bütün ruhumuzla onu dinleriz. Neyi eksik yaptık diye düşünürüz. Burada iftira var, hakaret var” açıklamasını yaptı.

02:52 Enkaz altındaki 7 yaşındaki Solin'le ekiplerin duygusal konuşması: "Çıktığında oyun oynayacağız" Enkaz altındaki 7 yaşındaki Solin'le ekiplerin duygusal konuşması: "Çıktığında oyun oynayacağız" Zonguldak'tan deprem bölgesi Adıyaman'a giden TTK maden işçileri 7 yaşındaki kız çocuğunu enkaz altından kurtardı Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından enkaz altındaki yaşam ümidi sürüyor.

22:01 Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı Cezmi Orkun: Deprem Öldürmez, Tedbirsizlik Öldürür Doğru Parti heyeti de deprem bölgesine giderek inceleme yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Cezmi Orkun, “Deprem öldürmez, tedbirsizlik öldürür. Bu konuda aylar önce Maraş merkezinin depreme açık olduğunu Profesör Naci Görür, açık açık ifade etmiştir. Adeta yalvarmıştır. Valileri, kaymakamları, ilgilileri aramasına rağmen tam bir aymazlık ve sorumsuzluk çerçevesinde kendisine cevap verilmemiştir” dedi.

19:50 Karda mahsur kalan hamile kadın, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hani ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan hamile kadını kurtararak hastaneye ulaştırdı.

19:41 Diyarbakır'da yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadın kurtarıldı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Hani ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadını hastaneye ulaştırdı.

15:34 Enkaz altındaki 7 yaşındaki Solin'le ekiplerin duygusal konuşması: Çıktığında oyun oynayacağız Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından enkaz altındaki yaşam ümidi sürüyor. Zonguldak'tan Adıyaman'a gelen maden işçileri, 7 yaşındaki Solin isimli kız çocuğunu enkaz altından kurtardı. Kurtarma sırasında maden işçileri ile küçük çocuğun arasındaki diyalog duygulu anlara neden oldu.

15:04 Hatay İskenderun'da Yakınları Enkaz Altında Kalan Yurttaş: "Devletimiz Hani Nerede" Hatay İskenderun’da yakınları enkaz altında kalan bir yurttaş, yardım talebinde bulunarak yetkililere, “Devletimiz hani nerede? İçecek su yok, yiyecek yemek yok, sokaktayız. Annemiz, babamız depremin altında, öldü mü kaldı mı? ‘Yaşayanları kurtaralım bari’ diyoruz, ‘Bizlik değil abla’. Ben mi çıkaracağım? Nerede devlet? Hani bu kadar kurtarma ekibi? Bir tek meydan mı? Gencecik çocuk çıkarttık, üşüyerek ölmüşler. Allah için hiç mi vicdanları yok? Bir tane mi ses duyan yok” sözleriyle seslendi.

14:04 Hani Belediye Başkanı Lale, aracıyla kaza yaptı Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediye Başkanı İbrahim Lale, aracının kontrolden çıkması sonucu trafik kazası geçirdi.

10:59 7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu… Depremin Üçüncü Gününde de Enkaz Başlarındaki Umutlu Bekleyiş Sürüyor Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat’ta yaşanan depremin ardından üçüncü günde de enkaz başlarındaki umutlu bekleyiş sürüyor. Enkaz başında üç gündür bekleyen Malatyalı yurttaş, “Buradayız, bırakıp gidilecek bir durum değil ki. İstesen de gidemezsin. Gitsen de rahat edemezsin zaten. Evlere de girilmez yani. Bitti” dedi.

09:00 Deprem bölgesine giden Kılıçdaroğlu gece yarısı paylaştı: Birileri bu ülkenin kaynaklarının nereye harcandığının hesabını vermek zorunda Deprem bölgesine giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gece yarısı sosyal medya hesabından 4 dakika 37 saniyelik bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, "İnsanlarımızın halini gördükçe öfkem artıyor. Birileri bu ülkenin kaynaklarının nereye harcandığının hesabını vermek zorundadır. Onun için birilerinin felaketi yumuşatma çabalarına destek vermeyi asla düşünmüyorum. Belediye başkanlarımıza söyledim. Kaynak sağlamak için ellerinden geleni yapacaklar." sözleriyle hükümeti sert sözlerle eleştirdi.

07:05 Deprem bölgesine giden Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Birileri bu ülkenin kaynaklarının nereye harcandığının hesabını vermek zorunda Deprem bölgesini ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gece yarısı sosyal medyadan 4 dakika 37 saniyelik bir video paylaştı. Hükümeti sert sözlerle eleştiren Kılıçdaroğlu, "İnsanlarımızın halini gördükçe öfkem artıyor. Birileri bu ülkenin kaynaklarının nereye harcandığının hesabını vermek zorundadır. Onun için birilerinin felaketi yumuşatma çabalarına destek vermeyi asla düşünmüyorum. Belediye başkanlarımıza söyledim. Kaynak sağlamak için ellerinden geleni yapacaklar." dedi.

03:02 Kılıçdaroğlu Hatay'dan Seslendi: Erdoğan'la, Sarayıyla ve Rant Çeteleriyle Hiçbir Zeminde Buluşmayacağım. Ben Halkımın Kavgasını Vereceğim. Sonuna... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremden zarar gören Hatay’dan seslendi. Kılıçdaroğlu, “Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan’la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim. Sonuna kadar” dedi.

00:43 Antakya'da depreme yakalanan karı koca, Diyarbakır'da toprağa verildi Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki depreme Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanan Uzman Çavuş Muhammet ve eşi Bahar Topkaya, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

00:43 Antakya'da depreme yakalanan karı koca, Diyarbakır'da toprağa verildi Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki depreme Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanan Uzman Çavuş Muhammet ve eşi Bahar Topkaya, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

13:41 Beşiktaş'ta devrilen ağaçtan kopan parça ticari taksinin üzerine düştü Beşiktaş'ta devrilen ağaçtan kopan parça ticari taksinin üzerine düştü Beşiktaş'ta aşırı rüzgar nedeniyle çınar ağacı yola devrildi.

22:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Gençlik Buluşması'nda konuştu: (4) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bazı ülkelerin konsolosluklarını kapatmasına ilişkin "Pazartesi günü kabine toplantımız var. Orada gerekli kararları alacağız." dedi.

18:43 CHP Muğla Milletvekili Alban: "Kars'ı Önemsemek, Tanımak, Anlamak Lazım" CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ve Parti Meclisi üyesi Yaşar Seyman, Doğu Masası çalışmaları kapsamında Kars'a geldi. İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Alban, "Kars’ı önemsemek lazım. Kars’ı tanımak ve anlamak lazım. Kars’a çok gelip gidiyorum. Kars’ın önünde akan bir dere vardı. Kars Çayı’nı gezip göreyim derken lağım suyu akıyordu şehre. Bunu açıkladım o zaman ulusal basına da düştü. Şimdi duydum ki, Kars’ta Atıksu Arıtma Tesisi ile 500 yataklı Şehir Hastanesinin ihalesini yapmışlar. Ne güzel 22 yıl geçti aradan. Bu 22 yıldır neden yapmadınız? Kars halkı ile dalga mı geçiyorsunuz?" dedi.

16:22 Lübnan'da kanser hastalarına destek amacıyla gösteri düzenlendi Lübnan'da, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla düzenlenen gösteride, hükümetin kanser ilaçlarına yönelik desteğini kaldırması protesto edildi.

16:06 Hüseyin Baş: Cumhurbaşkanı, 'Benim Alanım Ekonomi, Neticesi de Ortada' Diyor. Bir de Alanı Siyaset Olaydı Neler Yaşayacaktık Allah Bilir Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon’daki “Yeter! Söz Gençlerin” programında “Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Benim alanım ekonomi, neticesi de ortada’ diyor. Bir de alanı siyaset olaydı neler yaşayacaktık Allah bilir! Kendi ekonomisinin neticesi enflasyon, kendi ekonomisinin neticesi zamlar, neticesi fakirlik. Bugün TÜİK enflasyon açıkladı, ‘boynu kırılmış’ enflasyon yüzde 57. Boynu kırılmış hali bu, yani ölüsü yüzde 40” dedi.

13:40 Ömer Fethi Gürer: Şeker Fabrikaları Kamuda Olsaydı Şeker 15 Liranın Üzerine Çıkmazdı CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de, “Şeker 28 lira olunca Bakan’a önerge verdim. Dedim ki, şekeri 470 liradan aldılar. Şekeri ürettiler, Aralık ayında depoya koydular. Aralık ayında depoya koyduklarında da Türkiye’nin ihtiyacı olan şeker vardı. Yani Türkiye her yıl 2 milyon 700 bin ton şeker tüketir, 2 milyon 500 bin ton 2021 yılında şeker üretildi. Bu şekerin de 400 bin tonu da bir yıl öncesinden devraldılar, 2 milyon 900 bin ton. Şimdi Türkiye’de şeker fazlası varken şekerin fiyatı nasıl artıyor? Niye artıyor? Bunun üzerine bir de şeker ithalat kararı aldılar. 24 yıl sonra 400 bin ton da şeker ithal ettiler. Bakan’ın yanıtı; fabrikalar özelleşirken fabrikalarla yaptığımız anlaşma şeker fiyatına müdahale etmeyeceğimiz taahhüt edilmiş olur. Serbest ekonomi piyasası olduğundan fiyatı fabrikalar kendi belirler. Eğer bunlar kamuda olsaydı bugün şeker 15 liranın üzerine çıkmazdı” dedi.

13:40 Ömer Fethi Gürer: Şeker Fabrikaları Kamuda Olsaydı Şeker 15 Liranın Üzerine Çıkmazdı CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de, “Şeker 28 lira olunca Bakan’a önerge verdim. Dedim ki, şekeri 470 liradan aldılar. Şekeri ürettiler, Aralık ayında depoya koydular. Aralık ayında depoya koyduklarında da Türkiye’nin ihtiyacı olan şeker vardı. Yani Türkiye her yıl 2 milyon 700 bin ton şeker tüketir, 2 milyon 500 bin ton 2021 yılında şeker üretildi. Bu şekerin de 400 bin tonu da bir yıl öncesinden devraldılar, 2 milyon 900 bin ton. Şimdi Türkiye’de şeker fazlası varken şekerin fiyatı nasıl artıyor? Niye artıyor? Bunun üzerine bir de şeker ithalat kararı aldılar. 24 yıl sonra 400 bin ton da şeker ithal ettiler. Bakan’ın yanıtı; fabrikalar özelleşirken fabrikalarla yaptığımız anlaşma şeker fiyatına müdahale etmeyeceğimiz taahhüt edilmiş olur. Serbest ekonomi piyasası olduğundan fiyatı fabrikalar kendi belirler. Eğer bunlar kamuda olsaydı bugün şeker 15 liranın üzerine çıkmazdı” dedi.

12:06 Bahar Candan banka hesabını paylaştı, 12 milyon TL'yi görenlerin ağzı açık kaldı Paylaşımları ve açıklamalarla sık sık gündeme gelen Bahar Candan, bu sefer de banka hesabındaki parayı paylaştı. Hesabında 12 milyon TL bulunan Candan, paylaşımına "Bir uyandım hayatımı çalmışlar" notunu ekledi.

17:52 Bakan Soylu'dan uyuşturucu ile mücadele açıklaması: "Yine diyorum, okulların önünde uyuşturucu satıcısı varsa ayağını kırın" Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bana da çok kızıyorlar, 'okulların önünde uyuşturucu satan varsa ayaklarını kırın' demişim polislere. Yine diyorum, okulların önünde uyuşturucu satıcısı varsa ayağını kırın" dedi.

17:52 İçişleri Bakanı Soylu'dan uyuşturucu ile mücadele açıklaması İçişleri Bakanı Soylu'dan uyuşturucu ile mücadele açıklaması "Yine diyorum, okulların önünde uyuşturucu satıcısı varsa ayağını kırın" "Bana da çok kızıyorlar, 'okulların önünde uyuşturucu satan varsa ayaklarını kırın' demişim polislere.

15:07 Osmaniye'de Tasma Üretip Satan Esnaf: "Köyde Hayvan Kalmadı. Eskiden Daha Çok Satılıyordu, Şimdi Yok" Osmaniye’de hayvan tasması üretip satan Kadir Kocabaş, köylerde eskisi gibi hayvan kalmadığı için köpek tasması satmaya başladığını ifade etti. Hamile hayvanların bile kesildiği belirten Kocabaş, “Daha önce köylerde, her köyde; meralarda hayvanlar olurdu. Şimdi kalmadı çok, hayvan işi bitti. Köyde hayvan kalmadı. Eskiden daha çok satılıyordu, şimdi yok” dedi.

13:03 Kılıçdaroğlu: "Mutabakat Olur, Diyelim Ki İsmim Üzerinde Mutabakat Oldu; Elbette Bu Görevi Yapmak Onurlu Bir Şey" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir adayın gelmesi onun işte çıkması diye bir şey yok. Mutabakat olması lazım. Benim öteden beri üzerinde durduğum, diğer genel başkanların da üzerinde durduğu mutabakat olması lazım. Mutabakat olmadan bir karar almayı asla doğru bulmam. Zaten öyle bir karar çıkmaz. Benim itiraz etmeye hakkım yok zaten. Mutabakat olur, diyelim ki ismim üzerinde mutabakat oldu; elbette bu görevi yapmak onurlu bir şey” dedi.

11:40 BAKAN NEBATİ RAKAMLARIMIZ ORTADA ÇIKIN TARTIŞALIM HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Yüzyılı Zirvesi Para Sohbetleri programına katıldı.

23:23 Bakan Nebati'den ekonomiyi eleştirenlere hodri meydan: Rakamlarımız ortada çıkın tartışalım Türkiye Yüzyılı Zirvesi: Para Sohbetleri programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "16 Ocak'ta bütçe gerçekleşmelerini kamuoyuyla paylaştık. Somut şeyler istiyordunuz. Her şeyi ortaya koyuyoruz. Şeffaf değil mi? Çıkın tartışalım" dedi.