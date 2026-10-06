YENİ Parti Grup Toplantısı... Özgür Özel: "Atayan AK Partili, atanan AK Partili, soyan AK Partili, soyulan da AK Partili, hakkını arayan da YENİ Partili"

(TBMM) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "fon krizi" gelişmelerine ilişkin, "Ey Erdoğan, atayan AK Partili, atanan AK Partili, soyan AK Partili, maalesef soyulan da AK Partili, hakkını arayan da YENİ Partili. Sen bu işin tam ortasındasın. Hani 'Bizim bu işle hiç ilgimiz yok' diyor ya. Ama soyulan AK Partili kardeşlerime söylüyorum. Sizin hakkınızı aramak da boynunuzun borcudur. Çünkü karıncanın kardeşi var, o da YENİ Parti'nin ta kendisidir" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'in yeni yasama yılının ilk grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, 1 Ekim'de Meclis'in açılışına katıldıklarını, Meclis Başkanı başkanlığında çelenk sunduklarını, açılış konuşmasını dinlediklerini ve İstiklal Marşı'nı okuduklarını aktardı. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın protesto ederek Genel Kurul'dan ayrılmalarına ilişkin ise, "Daha sonra bir siyasi partinin genel başkanı kürsüye çıktığında salondan ayrıldık. Birileri çok rahatsız olmuşlar. 'Genel başkanımızı nasıl dinlemezsiniz?' diye feryat ediyorlar. Ana muhalefetin yerel seçimlerin birinci partisinin başına mahkeme kararıyla kayyım atayanların neyini dinleyeceğiz? Neyini? Rakipleriyle mertçe yarışmak yerine kendini yeneceğinden korktuğu rakiplerini hapse atan, ülkeyi baskıyla, korkuyla yönetmeye çalışanların neyini dinleyeceğiz?" dedi.

Yaşananları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarattığını öne süren Özel, "Bundan sonra Erdoğan'a sesleniyorum. Hak etmediğimizi duyarsak hak ettiğinizi duyacaksınız. Kazanmadığı ilçeyi, belediye meclis üyelerini, belediye başkanlarını şantajla, tehditle, baskıyla, rüşvetle alanlara, saflarına katanlara, sonra da pişkin pişkin o ilçeyi kazanmış gibi caka satanlara, yani milletin vermediği emaneti çalan milli irade hırsızlığına kalkışanlara söylüyorum. Bundan sonra ne ekerseniz onu biçeceksiniz" ifadelerini kullandı.

"YENİ YASAMA YILINA ASRIN SOYGUNUNUN YAKICI ORTAMINDA BAŞLIYORUZ"

Yeni yasama yılına ekonomik tablo ve fon tartışmaları gölgesinde başlandığını söyleyen Özel, şöyle konuştu:

"Milletimiz geçim derdi ile kıvranırken iktidarın açtığı yolda iktidar partisinin mensuplarının içinde olduğu asrın dolandırıcılığıyla, asrın soygunuyla, asrın vurgunuyla tanıştık. Milletimiz buna muhatap oldu. Vatandaşın devlete emanet ettiği yatırımlarına resmen çöküldü. 800 milyar liralık vurgun çarkı 3-5 kuruşunu enflasyondan korumaya, bir kenarda artırmaya, belki biriken borçları bu vesileyle kapamaya çalışan küçük yatırımcının üzerine devrildi. 455 bin tekil yatırımcı, 2 milyondan fazla doğrudan fondan etkilenen insan ve 5 milyona yakın toplamda bu işten zarar gören mağdur var. Erdoğan'ın atadıkları bu işin tam içinde, tam göbeğinde. Biri büyükelçi, biri Cumhurbaşkanı başdanışmanı, biri istişare kurulu üyesi, biri Varlık Fonu yöneticisi, diğerleri Erdoğan'ın yardımcıları, milletvekilleri, bakanları, bakan yardımcıları, bürokratları.

Fatma Betül Sayan Kaya 163 milyon lira, 27 ev parası, 6 milyon liralık kabul ettiğimiz ortalama bir ev parasından 27 ev parasını bir yerlerden bulmuş, gitmiş fona koymuş, 5 ay sonra çık dedikleri gün çıkmış ve 2,2 milyar lira, 367 ev parasıyla oradan ayrılmış. 27'sini koyup 340'ını gariban vatandaşın sırtından çarpıp 367 ev parasıyla oradan ayrılmış. Peki bu konuda Erdoğan ne diyor? 'Fatma Hanım şeytana uydu. Nefsine yenik düştü' diyor. Fatma Betül Sayan Kaya nefsine uymuş, yazık garibim diye ifadeye bile çağırılmaksızın dışarıda bir tane tövbe hesabı açmışlar. Bir tane etkin pişmanlık hesabı açmışlar. Anaparayı ayırmış, faizini kaydırmış, bu meseleden kurtulmaya çalışıyorlar. İşte AK Parti'nin ikili hukuk sistemi. İşte kul hakkı yiyen AK Parti'nin kara düzeni budur. Bu düzen değişmeden kimseye huzur yoktur.

"TERA ÇAMAŞIR MAKİNESİDİR"

Fatma Hanım elbette yalnız değildir. İşlemlerini kendisi söylemiş. Diyor ki, 'Ben eğer bilseydim bu işleri kendi adıma yapar mıydım?' Onun bilmediği ama şu an bakanlar kurulunda bulunan en az bir, belki birden çok bakanın bildiği, bütün AK Parti bürokrasisinin bildiği bir şey var. Bu işleri çantacılara yaptırıyorlar ya da parayı Lüksemburg'a yolluyorlar. Orada bir offshore hesabına koyuyorlar. Sonra yabancı yatırımcı, yani bıyıklı yabancı diyorlar bunlara, yabancı yatırımcı, belki bu bakan için pis sakallı yabancı diye söylenebilir, Lüksemburg'daki offshore hesaptan Türkiye'de yabancı yatırımcıymış gibi o Tera fonda taklaları atıyorlar, paraları kazanıyorlar. Tera fon için ileride daha çok konuşacağız. Bu fon sadece paraya para katılan bir yer değildir, dünyanın en büyük çamaşır makinesidir. FETÖ borsasının kirli parasının, İBB borsasının kirli parasının içinde tur atıldığı, üç ileri bir geri yıkandığı, ön yıkama, son yıkama, sıkma derken İBB borsasının parasının temizlendiği yerin adı 'Tera çamaşır makinesi'dir. Çok yakında ya bu çamaşır makinesinde aklanan paklanan paraların, aklayan paklananın peşine düşecekler ya da milletin merdanesinde millet tarafından sıkılıp bir tarafa atılacaklar. Hep birlikte göreceğiz.

"HAYATİ YAZICI'NIN OĞLUNUN TEDBİRİ BİR SAAT İÇİNDE KALDIRILIYOR"

Sayın Hayati Yazıcı'nın oğlu orada. Mal varlığına tedbir konuluyor. Bir bakılıyor ki bu Yazıcı bizim Hayati Başkan'ın oğlu Yazıcı, ortağı da işin burasına kadar içinde ama Hayati Başkan'ın oğlunun mal varlığına konan tedbir bir saat içinde kaldırılıyor. İstanbul'da tutuklu belediye başkanlarımızın annesinin, babasının, oğlunun, kardeşinin hesaplarına, üç kuşaklık şirketlerine tedbir koydular, 18 aydır duruyor. Şirketten maaş ödenecek, o bile hakim imzasına tabi. O şirketi üç kuşaktır işletenlere asgari ücret veriyorlar, 'Bununla geçineceksin' diyorlar. 18 aydır tedbirler kalkmıyor. İtirafçı olandan tedbiri kaldırıp, kendini salıp, malı iade edip itirafçı olmayanın yedi sülalesine zulmediyorlar. Hayati Yazıcı'nın oğluna gelince bir saatte tedbiri kaldırıyorlar. Ben Hayati Bey'in oğluna da zulüm yapılsın demiyorum, hukuk varsa herkese eşit uygulansın diyorum. Türkiye Yüzyılı dediler. Yüzyılın soygununu yaptılar. Bundan sonra Türkiye Yüzyılı yazısını gören yüzyılın soygununu hatırlasın.

"OSMAN ARIKAN NACAR: ÇEKTİĞİ PARA 20 MİLYAR LİRA"

Dün AK Parti'nin saadet zincirine bir isim daha eklendi. AK Partili bürokrat Osman Arıkan Nacar, şirket E-Data, para 20 milyar lira. Yani çektiği para 20 milyar lira, Fatma Betül Sayan Kaya'nın tam 10 katını vurmuş. Peki kaç daire parası? Çünkü milyar deyince Anadolu'da bazen kafa karışıyor. Benim annem, babam bile tam bu 1 milyar nedir anlamıyor. Buradan vurulan para 3 bin 333 apartman dairesi parası. Peki bu parayı kim kazanmış? Osman Arıkan Nacar. Peki normal şartlarda bu salondan birinin, herhangi birinin ailesinden, yedi sülalesinden birinin fondan vurgun yaptığı çıksa manşet olur değil mi? Peki bu kimmiş? 15 gün önce tatilini en yakın arkadaşıyla yapmış. En yakın arkadaşıyla baş başa tatil yapmış. Kimmiş? AK Parti'nin Sözcüsü. Bodrum'da tatil yapmışlar beraber. Parti sözcümüz dün açıkladı. Dünden beri kendinden tık yok. Tatil arkadaşından haber gelmiş. 'Efendim bazı yerlerde firar etti diyorlar. İstanbul'dayım'. 'Tatil yaptın mı Ömer Çelik'le?', 'Yaptım, yakın arkadaşım'. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Fonzipçi Ömer. Ömer Bey geçip televizyonların karşısına kasım kasım etik anlatıyor, rahmetlinin cenazesinde. Ömer Bey etiği anlatmayacaksın, yaşayacaksın. Önce temizliğe sağ kolundan başlayacaksın.

USAME ERDOĞAN VE BİNBİN İDDİALARI

Fon operasyonunun ilk dalgasında gözaltına alınan Lidya Holding var. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik. Bulls Yatırım var. Bulls Yatırım AK Partililerin en iyi bildiği fonun yatırım şirketi. Kim var orada başında? Gizli sahibi kim? Kim özendirdi sizi oraya? Hepiniz biliyorsunuz, Yönetim Bulls Yatırım'ın Kurulu Başkanı Kemal Akkaya. Bunlar savcılıktan serbest bırakıldılar. Bunlar tutuklanamayacak kadar büyükler. Bunlar nezarethanenin kapısından giremeyecek kadar büyük lokmalar. O yüzden bunlar savcılıktan serbest bırakıldılar. Bu şirketin yönettiği ve tasfiye edilen toplam 15 fon var. Bu isim Lidya Holding'in ortağı olduğu Bin Yatırımlar Holding, şehir içinde scooter kiralama hizmeti sunuyor. Adı BinBin. BinBin şirketinin pay sahiplerinden biri Lidya Holding ve EC Yatırım Holding. Lidya ile bu şirketler doğrudan ortak. Peki BinBin var ya BinBin, sahibinin adı Usame ve bu genç yatırımcı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın oğlu Usame Erdoğan. Usame Erdoğan'ın BinBin hissesi işler yolundayken Nisan 2026'da 200 lira, rekorlar kırmış, para yatıran kazanmış. Herkese 'Koşun, koşun' demişler. Usame'nin şirketine koşun. Mustafa Erdoğan'ın oğlu zarar mı eder? Paraları koyun. Herkes koymuş. İşi bilenler çekilmiş. Bugün 200 lira koyan zavallının hissesi 47 liradan işlem görüyor. Parayı vuranlar kenarda oturuyorlar."

"ASRIN SOYGUNUNUN MALİYETİ 90 MİLYAR DOLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşananları "iktisadi güvenliğe sabotaj" olarak nitelendirmesini eleştiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bakan, eski bakan, genel başkan yardımcısı ve danışmanlar orada, atadıkların fonun başında. Sen ilk günler diyordun ki, 'Ucu nereye çıkarsa çıksın ilerleyeceğiz. Kime dokunursa dokunsun devam edeceğiz'. Ben diyordum 'Yakında bu işi dış güçlere bağlar' diye. Diyor ki, 'Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj düzenlendi'. Şimdi bu acizliğe güler misin ağlar mısın? Ama şöyle bir şeyi görmek lazım. Bu AK Partililerin saadet zinciri. Milleti soyup soğana çevirmişler. Borsadaki kayıp 3,5 trilyon, tasfiye olan fonlardaki para 800 milyar lira. Soygunun ekonomiye doğrudan maliyeti 90 milyar dolar. Ne diyorduk? Asrın felaketi. 11 il yıkıldı. Asrın felaketinin maliyeti 100 milyar dolar, devlet açıklıyor. Asrın soygununun maliyeti 90 milyar dolar. Asrın felaketinin maliyeti 100 milyar dolar. Asrın soygununun maliyeti 90 milyar dolar. Neredeyse depremin 11 ilde yıktığı ve ortaya çıkardığı bütün kaybın yüzde 90'ını AK Parti'nin kara düzeninde, AK Parti'nin saadet zincirinden vurmuşlar. Şimdi Erdoğan diyor ki, 'İktisadi güvenliğe sabotaj düzenlendi'. Eğer bir sabotaj varsa, iktisadi güvenliğe sabotaj, bir ülkede yargı bağımsızlığını ortadan kaldıran, yani kendi bakan yardımcısını önce Cumhuriyet başsavcısı atayan, siyasi operasyonlar yapan, sonra onu bakan atayan bu sabotajın başındadır.

ÖZEL, SORUŞTURMADA ADI GEÇEN İSİMLERİ AÇIKLADI

Bir yerlerde birileri iktisadi sisteme sabotaj yapmış, Erdoğan da bunu Zeynel Emre'nin yaptığı basın açıklamasıyla öğrenmiş. Şimdi buradan milletimize arz ediyorum. Soruşturmada adı geçenler, tutukluluk durumlarına göre ve atayan kişiye göre tam liste:

Soruşturmada adı geçenler, tutukluluk durumlarına göre ve atayan kişiye göre tam liste: Emre Alkİn, Tera Yönetim Kurulu Üyesi, tutuklu, bizzat Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığı Akademik İstişare Kurulu'na atanmıştır. Kerem Alkin, Tera Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, tutuklu, Türkiye'nin OECD Daimi Büyükelçiliğine Erdoğan tarafından atandı, Varlık Fonu ve Halkbank yönetimine Erdoğan tarafından atandı. Emre Tezmen, Tera Yönetim Kurulu Başkanı, tutuklu, Fatma Hanım ve ailesiyle yakın ilişkili. Erkan Kilimci, Tera'nın Genel Müdürü, tutuklu, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, 200 liranın üzerinde imzası var, Erdoğan tarafından atandı. Fecir Alptekin, Tera Yönetim Kurulu Üyesi, Cumhurbaşkanı Danışmanı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi, Erdoğan'ın imzasıyla atandı. Abdulkadir Özkan, Tera Yönetim Kurulu Üyesi, tutuklu, Başbakanlık Başdanışmanı, Erdoğan tarafından atandı. Diyanet ve Milli Eğitim Bakanlığı Basın Müşavirliği yaptı. Erdin Özel, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısıydı, Erdoğan tarafından atandı. Muhammet Yarız, Pusula Portföy'de yönetici, tutuklu, eski AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi. Özdemir Atasever, Özata Yönetim Kurulu Başkanı, tutuklu, AK Parti Tuzla İlçe Başkan Yardımcısı. İskender Balcı, fonda yönetici, tutuklu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı.

Ey Erdoğan, atayan AK Partili, atanan AK Partili, soyan AK Partili, maalesef soyulan da AK Partili, hakkını arayan da YENİ Partili. Sen bu işin tam ortasındasın. Hani 'bizim bu işle hiç ilgimiz yok' diyor ya. Desek desek bir tek biz deriz. Atayan AK Partili, atanan AK Partili, Soyan AK Partili, soyulan AK Partili. Ama soyulan AK Partili kardeşlerime söylüyorum. Sizin hakkınızı aramak da boynunuzun borcudur. Çünkü karıncanın kardeşi var o da YENİ Parti'nin ta kendisidir."

(SÜRECEK)