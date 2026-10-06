AİÇÜ’de IX. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu Başladı - Son Dakika
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AİÇÜ’de IX. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu Başladı

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AİÇÜ’de IX. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu Başladı
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ev sahipliğinde, Ağrı Valiliği ve İbrahim Çeçen iş birliğinde düzenlenen IX. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu, "Türkiye'de İlahiyat Birikimi: Disiplinler, Yöntemler ve Yeni Arayışlar" temasıyla başladı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ev sahipliğinde, Ağrı Valiliği ve İbrahim Çeçen iş birliğinde düzenlenen IX. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu, “Türkiye’de İlahiyat Birikimi: Disiplinler, Yöntemler ve Yeni Arayışlar” temasıyla başladı.

AİÇÜ’de IX. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu Başladı

Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu’nda düzenlenen sempozyumun açılış programına Rektörümüz Prof. Dr. İlhami Gülçin, Ağrı Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, Ağrı Temsilcisi Güven Karakaya, protokol üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve farklı üniversitelerin İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinden dekanlar katıldı.

AİÇÜ’de IX. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu Başladı

Programa ayrıca davetli konuşmacı olarak; Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü ve İlahiyat/İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şehmus Demir, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, TÜBA Aslî Üyesi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Şinasi Gündüz ile Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemalettin Erdemci katıldı.

AİÇÜ’de IX. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu Başladı

Sempozyumun açılış programında ayrıca AİÇÜ Ahmed-i Hânî Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve IX. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Abdulalim Adıgüzel de yer aldı.Programın açılışında konuşan Rektörümüz Prof. Dr. İlhami Gülçin, “Üniversitemizin ev sahipliğinde IX. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu’nu gerçekleştirmenin ve ilahiyat alanındaki kıymetli bilim insanlarını Ağrı’da bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.“Türkiye’de İlahiyat Birikimi: Disiplinler, Yöntemler ve Yeni Arayışlar” temasıyla düzenlenen sempozyumun, ilahiyat alanındaki akademik birikimin değerlendirilmesine, farklı disiplinler arasında yeni fikir ve yaklaşımların geliştirilmesine önemli katkılar sunacağına inandığını belirten Prof. Dr. Gülçin, “Bu anlamlı bilimsel buluşmanın üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyor; sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen akademisyenlerimize, kurumlarımıza ve katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Bölge İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanları Toplantısı’nın da üniversitemizde gerçekleştirilmesini, akademik iş birliğinin ve istişare kültürünün güçlendirilmesi açısından son derece değerli buluyorum.Sempozyumun verimli, nitelikli ve kalıcı akademik çıktılara vesile olmasını temenni ediyor, tüm katılımcılarımıza hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

AİÇÜ’de IX. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu Başladı

İlahiyat alanındaki akademik birikimin farklı disiplinler açısından ele alındığı sempozyumda; yöntem tartışmaları, ilahiyat eğitiminin mevcut durumu ve geleceğe yönelik yeni arayışlar akademik bir zeminde değerlendiriliyor.Ayrıca sempozyum kapsamında Bölge İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanları Toplantısı da gerçekleştiriliyor.Zirvede Bilim, Bilimde Zirve!

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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