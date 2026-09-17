Lice\'de yağışla bal verimi arttı, kovan başına 10 kilodan 20 kiloya çıktı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde mevsimsel yağışlarla zenginleşen bitki örtüsü sayesinde bal verimi katlandı.

Yörede kış aylarında kar ve ilkbaharda etkili olan yağmurla çiçek çeşitliliği arttı, bitki örtüsü yaz aylarında da canlılığını korudu.

Farklı bölgelerden zengin floraya sahip Lice'ye gelen arıcılar, ovalarda ve yaylalarda kurdukları kovanlarda bu yıl arıları için bol besin bulmanın sevincini yaşadı.

Önceki yıllarda yağış azlığına ve kuraklığa bağlı olarak çiçeklerin az açması, çiçeklenme döneminin kısa sürmesi, açan çiçeklerin erken kuruması nedeniyle istedikleri ürünü alamayan arıcılar, bu yıl bereketli bir sezon geçiriyor.

Bal hasadına başlayan üreticilerin yüzü yüksek verim sayesinde güldü.

"Kovanda iki katı verim bekleniyor"

Lice Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hakan Hani, AA muhabirine, Diyarbakır'ın tarım ve hayvancılık bakımından ülkede önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da arıcılığın da ön planda olduğunu ifade eden Hani, "Diyarbakır'da 175 bin aktif arılı kovan ve 1050 kayıtlı üreticimiz mevcut. Bu 1050 üreticimizle geçen yıl 2 bin 100 tona yakın bal ürettik." dedi.

Mevsimsel yağışların çiçeklenme üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu dile getiren Hani, şunları kaydetti:

"2025 yılı kurak geçtiği için floramızda çiçeklenme sorunu yaşandı. Bu nedenle arılarda beslenememe ve ölümler yaşandı. Sorunlara rağmen rekoltemiz belirli bir sırada oldu. Bu sene bölgemiz iyi bir yağış aldı. Çiçeklenmede artış gözlemlendi. Huzur ortamı da bu bölgeyi gezgin arıcılar için cazip hale getirdi. Geçen yıl 3 ya da 5 arıcı gelirken bu yıl 37 gezgin arıcımız bölgemizde bulunmakta. 2025 yılında kovan başına 10 kilogram verim alınırken bu sene yağışların iyi olması, floramızın aktif olması ve herhangi bir hastalık görülmemesinden dolayı kovan başına 20 kilogram sağım almaktayız. Kovanda iki katı verim bekleniyor. Sağımımız ekim ayının sonuna kadar devam edecek. Geçen yıl kurak geçmesine rağmen bal üretimi sıralamasında Türkiye'de 11. sıradaydık. Bu sene inşallah ilk 10'da yer alma niyetindeyiz. Huzur ortamının devam etmesiyle Lice bal bölgesi olacak."

"Çiçeklenmenin artmasıyla güzel bal elde edildi"

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar da son yıllarda yaşanan yüksek sıcaklık ve kuraklık nedeniyle bitkilerde çiçeklenme sorunu yaşandığını söyledi.

Satar, çiçeklenme sorununun bal üretimi ve arı sağlığını da etkilediğini ifade ederek, "Sadece havanın soğuk olmasından değil fazla sıcak olmasından da arılar zarar görüyor. Geçen yıllarda dengesiz bir durum söz konusuydu. Havaların birden soğuması ve birden sıcaklığın çok fazla artması arılara zarar veriyor ve toplu ölümlere sebep oluyordu. Arı kovandan ayrıldıktan sonra geri dönemiyordu. Bu yıl yağışlarla çiçeklenmenin artmasıyla güzel bal elde edildi. Geçen sene bir kovandan 10 kilogram bal elde edilirken bu yıl kovanda 20 kilograma kadar bal çıkıyor." diye konuştu.

Bölgede eşiyle 21 yıldır arıcılık yapan Mehmet Gümüş ise geçen yıl yağış azlığının etkisiyle düşük oranda bal elde ettiklerini belirterek, "Bu yıl yağışlar sayesinde bölgede bal verimi yüksek. Arı daha iyi çalışıyor, bal verimi daha da artıyor." ifadelerini kullandı.