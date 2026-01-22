Elon Musk, Trump\'ın barış kuruluyla dalga geçti

Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda konuşan ABD'li milyarder Elon Musk, Donald Trump'ın Gazze için kurmayı planladığı "Barış Kurulu"nu hedef aldı. İngilizcedeki barış (peace) ve parça (piece) kelimelerinin okunuş benzerliği üzerinden bir kelime oyunu yapan Musk, Trump'ın dış politika yaklaşımıyla alay etti.
Musk, "Bu 'Peace' (Barış) mı yoksa 'Piece' (Parça) mı? Hani Grönland'dan veya Venezuela'dan ufak bir parça koparmak gibi mi?" ifadelerini kullandı.
