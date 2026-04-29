Putin Trump'ı İran'a kara operasyonu konusunda uyardı: Kabul edilemez
29.04.2026 21:18
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Yaklaşık 1,5 saat sürdüğü bildirilen görüşmeye ilişkin açıklama yapan Kremlin Danışmanı Yuri Uşakov, liderlerin ikili ilişkilerin yanı sıra İran ve Ukrayna başlıklarını ele aldığını bildirdi. Görüşmede, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik muhtemel bir kara operasyonu ihtimaline değinen Putin, böyle bir adımın Rusya tarafından "kabul edilemez ve tehlikeli" görüldüğünü mevkidaşı Trump'a iletti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü 90 dakikayı aşan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre görüşmede Putin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik olası bir kara operasyonunun "tamamen kabul edilemez ve tehlikeli" olduğunu vurguladı. Liderlerin ayrıca Ukrayna'da ateşkes ve ikili ilişkileri ele aldığı bildirildi.

"KABUL EDİLEMEZ VE TEHLİKELİ"

Kremlin Danışmanı Yuri Uşakov'un aktardığı bilgilere göre Putin, Trump ile yaptığı görüşmede ABD ve İsrail’in İran’a yönelik muhtemel bir kara operasyonu planı hakkında kırmızı çizgilerini çizdi. Putin, böylesi bir adımın "tamamen kabul edilemez ve tehlikeli" olduğunun altını çizerek, bölgedeki dengelerin geri dönülemez bir şekilde bozulacağı uyarısında bulundu. Görüşmede İran’ın nükleer programına dair çözüm önerilerini sunan Putin, Trump’ın İran ateşkesini uzatma kararını ise desteklediklerini ifade etti.

9 MAYIS'TA UKRAYNA İÇİN ATEŞKES ÖNERİSİ 

Görüşmenin bir diğer önemli ayağını ise Ukrayna krizi oluşturdu. Putin, Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı Zafer Günü olarak kutladığı 9 Mayıs tarihinde Ukrayna’da bir ateşkes ilan edilmesini teklif etti. 

Kremlin kaynakları, Trump’ın bu öneriye olumlu tepki verdiğini ve Ukrayna çatışmasını sona erdirecek bir anlaşmaya varılmasının yakın olduğuna inandığını belirtti. Putin ayrıca, Ukrayna yönetiminin "terör yöntemlerine başvurduğu" yönündeki şikayetlerini de mevkidaşına iletti.

SUİKAST GİRİŞİMİNİ KINADI 

Oldukça samimi ve iş odaklı bir atmosferde geçtiği belirtilen 1,5 saatlik görüşmede, insani ve diplomatik jestler de ön plandaydı. Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini resmen kınadığını ifade ederek geçmiş olsun dileklerini sundu.

"UKRAYNA İLE İRAN SAVAŞLARINI BİTİŞ SÜRESİ AYNI OLACAK"  

ABD Başkanı Donald Trump da görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Rus mevkidaşının İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemediğini belirtti.  

"Ukrayna ve İran hakkında konuştuk. Çok iyi bir görüşme yaptık. Putin'in bir çözüm görmek istediğini düşünüyorum, bu iyi bir şey" diyen Trump, "Putin'e Ukrayna'da ateşkes önerdim, Ukrayna ve İran savaşlarının bitiş süresi aynı olacak. Putin İran konusunda yardımcı olmak istiyor. Ama ben ona sen yardım etmeden önce senin senin savaşını bitirmek istiyorum dedim" ifadeleri ile görüşmenin değerlendirmesini yaptı.  

Vladimir Putin, Donald Trump, Rusya, İran, Son Dakika

Gürsu’da depoya silahlı saldırı: Avukat hayatını kaybetti Gürsu'da depoya silahlı saldırı: Avukat hayatını kaybetti
55 yaşındaki astrolog Nuray Sayarı’dan mucize haber: İkiz bebek bekliyor 55 yaşındaki astrolog Nuray Sayarı'dan mucize haber: İkiz bebek bekliyor
Dünyada sadece Aydın’da yetişen ’Küçük Çan’ yok olma tehlikesiyle karşı karşıya Dünyada sadece Aydın'da yetişen 'Küçük Çan' yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
İzmir’de yangın: Baba hayatını kaybetti, engelli oğlu ağır yaralı İzmir'de yangın: Baba hayatını kaybetti, engelli oğlu ağır yaralı
Adana’da ormanda erkek cesedi bulundu Adana'da ormanda erkek cesedi bulundu
ABD’de istifa depremi Trump iddiası gündem yarattı, açıklamalar art arda geldi ABD'de istifa depremi! Trump iddiası gündem yarattı, açıklamalar art arda geldi
ABD’de tarihi dava Musk konuştu: Yapay zeka hepimizi öldürebilir ABD'de tarihi dava! Musk konuştu: Yapay zeka hepimizi öldürebilir
Hegseth’in en zor günü Kongre’de savaş sorgusu başlıyor Hegseth'in en zor günü! Kongre'de savaş sorgusu başlıyor

21:02
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu
20:17
Adana’nın Kozan ilçesini sel vurdu
Adana'nın Kozan ilçesini sel vurdu
19:55
TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu
TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu
19:47
İzmir’deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit 2 ölü, 5 yaralı
İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı
19:36
Van’da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı
Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı
19:12
Trump: Hürmüz’de abluka devam edecek
Trump: Hürmüz'de abluka devam edecek
18:06
Çanakkale’de sürüklenen tanker demirletildi
Çanakkale'de sürüklenen tanker demirletildi
17:48
Beykoz’da kavgayı ayırmak isteyen komşu bıçaklanarak öldürüldü
Beykoz’da kavgayı ayırmak isteyen komşu bıçaklanarak öldürüldü
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 21:41:02.
