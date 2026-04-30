Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, bir otelin girişinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada Ecevit C.'nin (53), tabancayla ateş açtığı Serap Yılmaz (25) ve Hatice Yeysikan (32) hayatını kaybetti. Olay yerinden otomobille kaçan şüpheli, polis kovalamacası sonucu sıkıştırıldığı yerde tabanca ile kendisini de yaraladı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Terzialiler Mahallesi Başoğlu Sokak'ta bulunan Bağhan Hotel önünde meydana geldi. Ecevit C., otel önünde bulunan Serap Yılmaz ve Hatice Yeysikan ile iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ecevit C., belinden çıkardığı tabancayla 2 kadına ateş edip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği, Yeysikan'ın yaralı olduğu belirlendi. Ağır yaralı olarak Ortaca Devlet Hastanesine kaldırılan Hatice Yeysikan da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından otomobille kaçan şüpheli Ecevit C., polisin takibi sonucu sıkıştırıldığı yerde tabanca ile göğsüne ateş ederek kendisini yaraladı. Hastaneye kaldırılan şüphelinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.