Altın için ezber bozan tahmin

30.04.2026 13:54
Deutsche Bank, küresel dengelerin değişmesiyle altının yükseliş trendine girdiğini belirterek, rezervlerdeki payının artması halinde fiyatların 5 yıl içinde 8 bin dolara ulaşabileceğini öngördü.

Orta Doğu’daki gerilim ve küresel belirsizliklerin etkisiyle dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir tahmin geldi. Alman bankacılık devi Deutsche Bank, altın için uzun vadede rekor seviyelere işaret etti.

“ALTIN ÇAĞI BAŞLADI”

Bankanın yayımladığı raporda, küresel ekonomide “ılımlı dönemin” sona erdiği ve daha dalgalı bir sürece girildiği vurgulanarak “altın çağının başladığı” ifade edildi. Deutsche Bank, altının küresel güç dengelerinde belirleyici rol üstleneceğini savundu.

REKOR SENARYO: 8 BİN DOLAR

Rapora göre, gelişmekte olan ülkelerin rezerv tercihlerinde değişime gitmesi halinde altın fiyatları önümüzdeki 5 yıl içinde 8 bin dolara kadar yükselebilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi için altının merkez bankası rezervlerindeki payının yüzde 40 seviyesine ulaşması gerektiği belirtildi.

DOLAR GERİLERKEN ALTIN YÜKSELİYOR

Deutsche Bank, merkez bankası rezervlerinde doların payının yüzde 60’lardan yüzde 40’lara gerilediğini, altının payının ise üç kat artarak yüzde 30’a ulaştığını açıkladı. Bu değişimin arkasında jeopolitik gelişmelerin ve küresel güç dengelerindeki dönüşümün etkili olduğu vurgulandı.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ALTIN ALIYOR

Raporda özellikle gelişmekte olan ülkelerin altın alımlarını artırmasının fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu ifade edildi. Küresel döviz rezervlerinde yapısal bir değişim yaşandığına dikkat çekilirken, altının rezervlerdeki payının önümüzdeki dönemde daha da artabileceği belirtildi.

ALTIN YENİ DÜZENİN TEMELİ OLABİLİR

Deutsche Bank analistlerine göre altın, dolara bağımlılığın azaldığı yeni bir finansal sistemde “dengeleyici” bir rol üstlenebilir. Küresel ticaret ve güvenlik ilişkilerinin çeşitlenmesiyle birlikte altının güvenli liman özelliğinin daha da güçleneceği öngörülüyor.

