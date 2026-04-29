İsrail basını, İsrail donanmasının uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na müdahaleye başladığını yazdı.
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Global Sumud Filosu’nun Bahar misyonu, Girit adası batısında Yunanistan kara sularına yaklaşık 54 mil kala İsrail'e ait olduğu belirtilen savaş gemileri ve dronlar tarafından abluka altına alındı.
Filodakilerden alınan bilgiye göre teknelerin üzerinde çok sayıda dron görüldü, bazı teknelere lazer tutuldu ve işaret fişekleri atıldı. Abluka altına alınan filonun çevresinde 7 savaş gemisinin bulunduğu belirtildi.
İsrail donanmasına ait olduğu değerlendirilen unsurlar tarafından yardım teknelerine, filonun geri dönmesi yönünde uyarı yapıldığı aktarıldı. Ardından filoya müdahale başladı. İsrail ordusu uluslarası sularda filoya müdahale etti.
Son Dakika › Güncel › İsrail ordusu, Sumud Filosu'na müdahale ediyor - Son Dakika
