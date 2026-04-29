Bartın'da 44 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı

29.04.2026 12:50  Güncelleme: 12:51
Bartın Üniversitesi önünde yolcu dolu halk otobüsünün bir otomobilin üzerine devrildiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bartın Üniversitesi Kutlubay Kampüsü önünde seyir halinde olan H.K. idaresindeki halk otobüsü kavşağa giriş yaptığı sırada İ.Ç. yönetimindeki otomobilin çarpması sonrası üzerine devrildi. Otobüsteki yolcular büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 

44 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre kazada çoğunluğu öğrenci 44 kişi yaralandı. Yaralılardan 32'si olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde hafif yaralar bulunan 12 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye gitmeyi reddederek taburcu edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin hızla gelip otobüse çarptığı, çarpmanın şiddetiyle otobüsün aracın üzerine devrildiği anlar yer aldı. 

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB davasında itirafçı sanık Adem Soytekin savunma yaptı Salondan “bozkurt“ işareti yaparak çıktı İBB davasında itirafçı sanık Adem Soytekin savunma yaptı! Salondan "bozkurt" işareti yaparak çıktı
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit davasında sanık: Rahatsızlık vermek istedim Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit davasında sanık: Rahatsızlık vermek istedim
Moskova’da inşa halindeki binada çıkan yangında 8 kişi öldü Moskova'da inşa halindeki binada çıkan yangında 8 kişi öldü
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor, ilk test sürüşü başarılı geçti Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor, ilk test sürüşü başarılı geçti
Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca’ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca'ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Sezonu kapatan Arda Güler’i şoke eden teklif Düşünmeden yanıtladı Sezonu kapatan Arda Güler'i şoke eden teklif! Düşünmeden yanıtladı
İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’un yeni adresi İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'un yeni adresi
Küçük çocuğun oyun oynarken sınırı aştı: Yanlışlıkla Kanada’ya geçti Küçük çocuğun oyun oynarken sınırı aştı: Yanlışlıkla Kanada’ya geçti
İçişleri’ndeki toplantının ardından Ankara’da madenciler eylemlerini sonlandırdı İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı

13:53
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
13:42
Taraftar havalara uçacak Dries Mertens geri dönüyor
Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor
13:41
1 maç kaldı Okan Buruk “Oyna“ dediği an madde devreye girecek
1 maç kaldı! Okan Buruk "Oyna" dediği an madde devreye girecek
13:38
Manşetler yanıyor Tarihi maç herkesi şoke etti
Manşetler yanıyor! Tarihi maç herkesi şoke etti
13:34
Osimhen’e bomba gibi teklif Hemen yanıt verdiler
Osimhen'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler
13:23
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
13:19
Geri sayım başladı 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
13:08
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş’ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş'ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o
13:06
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak
12:43
Kurban Bayramı’nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu
