Bartın\'da 44 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı

Bartın Üniversitesi Kutlubay Kampüsü önünde seyir halinde olan H.K. idaresindeki halk otobüsü kavşağa giriş yaptığı sırada İ.Ç. yönetimindeki otomobilin çarpması sonrası üzerine devrildi. Otobüsteki yolcular büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

44 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre kazada çoğunluğu öğrenci 44 kişi yaralandı. Yaralılardan 32'si olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde hafif yaralar bulunan 12 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye gitmeyi reddederek taburcu edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin hızla gelip otobüse çarptığı, çarpmanın şiddetiyle otobüsün aracın üzerine devrildiği anlar yer aldı.