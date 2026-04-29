Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
29.04.2026 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Borussia Dortmund’un ilgi mektubu gönderdiği Dorgeles Nene için Fenerbahçe’nin 25 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi.

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Dorgeles Nene için Avrupa’dan talipler artarken, sarı-lacivertli yönetim bonservis beklentisini belirledi. Alman devi Borussia Dortmund’un ilgisi somut adımlara dönüştü.

DORTMUND’DAN RESMİ İLGİ

A Spor’un haberine göre Borussia Dortmund, 23 yaşındaki Malili futbolcu için Fenerbahçe’ye ilgi mektubu gönderdi. Alman ekibinin transfer sürecini yakından takip ettiği öğrenildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 25 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetimi ise genç oyuncu için kapıyı yüksekten açtı. Sarı-lacivertlilerin, Dorgeles Nene’nin transferi için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maçta görev alan Nene, 11 gol ve 10 asistlik performans sergileyerek Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 17:11:26. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.