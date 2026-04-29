Fenerbahçe\'ye piyango! Mektup gönderdiler

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Dorgeles Nene için Avrupa’dan talipler artarken, sarı-lacivertli yönetim bonservis beklentisini belirledi. Alman devi Borussia Dortmund’un ilgisi somut adımlara dönüştü.

DORTMUND’DAN RESMİ İLGİ

A Spor’un haberine göre Borussia Dortmund, 23 yaşındaki Malili futbolcu için Fenerbahçe’ye ilgi mektubu gönderdi. Alman ekibinin transfer sürecini yakından takip ettiği öğrenildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 25 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetimi ise genç oyuncu için kapıyı yüksekten açtı. Sarı-lacivertlilerin, Dorgeles Nene’nin transferi için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maçta görev alan Nene, 11 gol ve 10 asistlik performans sergileyerek Avrupa kulüplerinin radarına girdi.