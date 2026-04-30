Mahmut Demirtaş görevden alındı! İşte yeni Emniyet Genel Müdürü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mahmut Demirtaş görevden alındı! İşte yeni Emniyet Genel Müdürü

30.04.2026 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş yeni atama kararıyla İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Nevşehir Valisi Ali Fidan, Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan tüm atama kararları....

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan yeni kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nde bayrak değişimi yaşandı.

NEVŞEHİR VALİSİ, YENİ EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ OLDU

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı emrine çekilirken; bu göreve Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı. 

AYDIN VALİSİ'NİN YENİ GÖREV YERİ ANKARA

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı'na ise Ankara Valisi Vasip Şahin getirildi. Şahin'den boşalan valilik koltuğuna ise Aydın Valisi Yakup Canbolat atandı.

GÜNGÖREN KAYMAKAMI, ADIYAMAN'A VALİ OLDU

Adıyaman Valisi Osman Varol, Aydın Valisi olarak atandı. İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ise Adıyaman'a vali oldu.

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Nevşehir Valisi olarak görevlendirildi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gökhan Zengin Personel Genel Müdürü olurken, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Levent Kepçeli de genel müdür olarak atandı.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ, MERKEZE ÇEKİLDİ

Atamalar bununla sınırlı kalmadı. Emniyet'te kritik değişiklikler yaşandı. Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Mersin Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Siirt Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk Emniyet Genel Müdürlüğü emrine çekildi. 

ENGİN DİNÇ'TEN BOŞALAN KOLTUĞA KONYA EMNİYET MÜDÜRÜ GETİRİLDİ

Konya Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Ankara Emniyet Müdürü oldu. Yozgat Emniyet Müdürü Necmettin Koç ise Yüksek'twn boşalan koltuğa oturdu. Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktal'ın yeni görev yeri ise Mersin Emniyet Müdürlüğü oldu.

Elazığ Emniyet Müdürü Adnan Karayel ise Manisa Emniyet Müdürü olarak atandı. Polis Başmüfettişi Aydın Karan Elazığ İl Emniyet Müdürü olarak atanırken, Polis Başmüfettişi Tuncay Pekin ise Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir Siirt Emniyet Müdürü olarak atandı.

MGK'DA DA İKİ ATAMA

Ayrıca Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde açık bulunan Genel Sekreter Yardımcılıklarına Füsun Arslantosun ve Alper Görkem Aksu atandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 00:48:30. #7.13#
SON DAKİKA: Mahmut Demirtaş görevden alındı! İşte yeni Emniyet Genel Müdürü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.