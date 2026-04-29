Muhittin Böcek ve ailesine ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma
Muhittin Böcek ve ailesine ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma

29.04.2026 23:33
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve ailesine ait olduğu iddia edilen bazı özel görüntülerin sosyal medyada servis edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

GÖRÜNTÜLERİN SERVİS EDİLMESİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile ilgili çok konuşulacak iddia gündeme geldi. Böcek ve ailesine ait olduğu iddia edilen bazı özel görüntüler sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Olaya ilişkin Adalet Bakanlığı harekete geçti. Adalet Bakanı Akın Gürlek tv100'e yaptığı açıklamada, görüntülerin servis edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

BÖCEK AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Böcek ailesinden iddialara ilişkin açıklama geldi. Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek ortak açıklamada şunları söyledi:

"5 Temmuz 2025 tarihinden bu yana ailemiz üzerinden asılsız iddialar ortaya atılmakta, yalan ve iftira dolu paylaşımlar yapılmaktadır. Bugüne kadar aile huzurumuzu, çocuklarımızı ve özel hayatımızı korumak adına sessiz kalmayı tercih ettik. Ancak bugün gelinen noktada, bu kirli söylemler artık tahammül sınırlarını aşmıştır.

Bir aileyi, bir anneyi, 10 yaşındaki kız çocuğumuzu ve henüz bebek yaştaki evladımızı hedef alan bu paylaşımlar ne insanlıkla ne vicdanla ne de örf ve adetlerimizle bağdaşmaktadır. Hiçbir siyasi hesap, hiçbir kişisel hırs ve hiçbir menfaat, çocukların ve bir annenin bu şekilde yıpratılmasına gerekçe olamaz.

Biz bir aileyiz. Her aile gibi huzurumuz, mahremiyetimiz ve çocuklarımızın geleceği bizim için her şeyden kıymetlidir. Ailemiz üzerinden yürütülen bu karalama kampanyasının amacı bellidir, bizi toplum önünde itibarsızlaştırmak, huzurumuzu bozmak ve çocuklarımızı dahi bu çirkin sürecin içine çekmektir.

Buradan açıkça ifade ediyoruz: Hakkımızda ortaya atılan iddialar gerçek dışıdır. Yürütülen bu kirli kampanyanın nedeninin farkındayız, babam Muhittin BÖCEK’e kesinlikle aslı olmayan ve gerçek dışı bir iftiranın kabul ettirilmesi amacıyla ailemizin yıpratılmasıdır. Bu içerikleri üreten, paylaşan, yayan ve ailemizi hedef gösteren kişiler hakkında gerekli tüm hukuki süreçler başlatılmıştır. Bundan sonra da haklarımızı hukuk önünde sonuna kadar arayacağız. Biliyoruz ki adalet eninde sonunda tecelli edecektir.

Kamuoyundan beklentimiz; ailemizi, çocuklarımızı ve özel hayatımızı hedef alan bu karalama kampanyalarına itibar edilmemesidir. Özellikle toplumumuzca kutsallığı tartışmasız olan annelerin bu tür kirli hesaplaşmaların parçası yapılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Saygılarımızla."

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
