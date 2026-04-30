Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları

30.04.2026 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM’de kabul edilen düzenlemeyle site aidatlarında keyfi artışların önüne geçilerek yetki kat malikleri kuruluna verildi; aidat artışlarına üst sınır getirilmesi ve işletme projelerinin onay şartına bağlanması öngörüldü.

Sitelerde ikamet edenleri maddi olarak zorlayan fahiş site aidatlarına yönelik kanun teklifinin ilk 5 maddesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Bir dönem neredeyse kiralarla yarışan site aidatlarını artırma yetkisi, keyfi belirlemelerin önüne geçilmesi amacıyla kat malikleri kuruluna verilecek.

AİDATLARDA YETKİ ARTIK KAT MALİKLERİNDE

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeler kapsamında Kat Mülkiyeti Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılıyor. Buna göre site yöneticilerinin aidat ve avans belirleme yetkisi sınırlandırılarak, bu kararların kat malikleri kurulunun onayına sunulması zorunlu hale getiriliyor. Düzenleme ile birlikte yöneticilerin keyfi aidat belirlemesinin önüne geçilmesi hedeflenirken, aidat artırma yetkisi doğrudan kat malikleri kuruluna veriliyor. Buna göre işletme projesi kat malikleri genel kurulunda onaylanacak.

AVANS TOPLAMA VE İŞLETME PROJESİNE YENİ KURALLAR

Yeni düzenlemeye göre yöneticiler, ana gayrimenkulün genel yönetim, bakım ve işletme giderleri için gerekli avansı, yönetim planında belirtilen zamanda; eğer böyle bir zaman yoksa her takvim yılının ilk ayında kat maliklerinden toplamakla yükümlü olacak. Kat malikleri kurulunca onaylanmış bir işletme projesi bulunmaması halinde ise yönetici en geç 3 ay içinde geçici bir işletme projesi hazırlayacak. Bu proje kat maliklerine imza karşılığı ya da taahhütlü mektupla bildirilecek ve yine 3 ay içinde genel kurulda aynen ya da değiştirilerek karara bağlanacak.

AİDAT ARTIŞINA SINIR

Mevcut işletme projesi bulunan sitelerde, yeni döneme ilişkin aidat belirlenirken artış oranı da sınırlandırılıyor. Buna göre aidat artışları, bir önceki yılın yeniden değerleme oranını aşamayacak şekilde belirlenecek ve kat malikleri kurulunun onayına sunulacak.

YÖNETİM PLANINDA DEĞİŞİKLİK ŞARTI

Düzenleme kapsamında site yönetim planlarında yapılacak değişiklikler için de yeni şartlar getirildi. Buna göre toplu yapılarda yönetim planının değiştirilebilmesi için temsilciler kurulunda bağımsız bölümlerin üçte ikisinin onayı gerekecek. Geçici yönetimle ilgili hükümler de yine bağımsız bölüm maliklerinin üçte iki çoğunluğunun oyu ile değiştirilebilecek. Bu maddeye aykırı yönetim planı hükümleri ise geçersiz sayılacak.

DİĞER DÜZENLEMELER DE KABUL EDİLDİ

Kanun teklifi kapsamında Tapu Kanunu’nda da değişikliğe gidilerek, konut finansmanı ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamında hazırlanan değerleme raporlarının Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne elektronik ortamda ve bedelsiz şekilde gönderilmesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 31 Aralık 2027’ye kadar gerçekleştireceği sosyal konut projelerine ilişkin ihalelerde damga vergisi istisnası uygulanacak. Bu süreyi 3 yıla kadar uzatma yetkisi Cumhurbaşkanı’na verildi.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bartın’da 44 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı Bartın'da 44 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kim bunu ilk kez itiraf etti: Askerlerimiz esir düşmemek için kendilerini patlattı Kim bunu ilk kez itiraf etti: Askerlerimiz esir düşmemek için kendilerini patlattı
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak
“Caedmon’un İlahisi“nin 1200 yıllık kayıp kopyası, İtalya’da bulundu "Caedmon'un İlahisi"nin 1200 yıllık kayıp kopyası, İtalya'da bulundu
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş’ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş'ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Bursa Uludağ’da kesilen çam ağacı kamyonetin üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Bursa Uludağ'da kesilen çam ağacı kamyonetin üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler

10:41
Survivor’da büyük skandal Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
Survivor'da büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
10:36
Derbinin raporu ortaya çıktı Ederson Yasin Kol’a dümdüz gitmiş
Derbinin raporu ortaya çıktı! Ederson Yasin Kol'a dümdüz gitmiş
10:17
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’u almaya geldiler
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler
10:14
İsrail alarmda Hizbullah savaşta ilk kez bu silahı kullandı
İsrail alarmda! Hizbullah savaşta ilk kez bu silahı kullandı
09:44
Bomba iddia: İran’ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak
Bomba iddia: İran'ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak
09:43
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir?
09:01
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı
09:00
Aziz Yıldırım’dan beklenen açıklama geldi
Aziz Yıldırım'dan beklenen açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 10:51:53. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.