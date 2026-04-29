Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler - Son Dakika
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler

29.04.2026 13:23
Kağıthane’de parkta gençleri uyaran polis memuru, çıkan tartışmada darbedildi. Kaçan şüphelilerin peşinden açılan uyarı ateşinde, kaldırımda bulunan berber Hakan B. göğsünden vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan berberin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polise saldıran 3 şüpheli kısa sürede yakalandı.

Kağıthane'de, okulun karşısındaki parkta yüksek sesle küfürlü konuşup sigara içen gençlere polis memuru H.Ç. uyarıda bulundu. Çıkan tartışmada gençler burnuna vurdukları polis memurunu darbetti. Şüpheliler kaçarken peşlerinden giden polis memurunun açtığı uyarı ateşinde kaldırımdaki berber Hakan B. (48) ağır yaralandı. Hakan B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dün saat 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde bulunan okulun karşısındaki parkta meydana gelen olayda okul polisi H.Ç., parkta yüksek sesle küfürlü konuşup sigara içen gruba uyarıda bulundu. Kısa sürede tartışmaya dönüşen olay sırasında 3 şüpheli, polis memurunu burnuna vurarak darbetti.

KURŞUNLAR PARKTAKİ BERBERE İSABET ETTİ

Kaçan şüphelilerin peşinden giden polis memuru, uyarı ateşi açıp, 'Dur' ihtarında bulundu. Bu sırada kaldırımda bulunan berber Hakan B., göğsünden vuruldu. Silahtan çıkan kurşunlardan bazıları ise park halinde bulunan hafif ticari araca isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Hakan B., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

POLİSE SALDIRANLAR YAKALANDI

Polis ekipleri olayın ardından kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüpheliler M.S.P. (16), S.K.G. (16) ve H.B.'yi (16) kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önceden poliste suç kaydı olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kağıthane, İstanbul, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saran’dan sürpriz hamle O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Beyaz Saray kapısında bilek güreşi: Kral Charles, Trump’ın ‘Pençesinden’ elini böyle kurtardı Beyaz Saray kapısında bilek güreşi: Kral Charles, Trump’ın ‘Pençesinden’ elini böyle kurtardı!
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
Apartmanı illallah ettiren komşu Evden tam 3 kamyon çöp çıktı Apartmanı illallah ettiren komşu! Evden tam 3 kamyon çöp çıktı
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
Otele 25 restorandan sipariş geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı: Bir de en pahalısından söylemiş Otele 25 restorandan sipariş geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı: Bir de en pahalısından söylemiş
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. Eleme Turu’ndaki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu
Eşini öldüren sanığın “haksız tahrik“ iddiası mahkemede kabul görmedi Eşini öldüren sanığın "haksız tahrik" iddiası mahkemede kabul görmedi
Antalya’dan kalkan Jet2 uçağında yolcular sorun çıkardı uçak acil iniş yaptı Antalya’dan kalkan Jet2 uçağında yolcular sorun çıkardı; uçak acil iniş yaptı
Huzurevinde pes dedirten olay: Yaşlıların hesabı boşaltıldı, bakanlık soruşturma başlattı Huzurevinde pes dedirten olay: Yaşlıların hesabı boşaltıldı, bakanlık soruşturma başlattı
AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı

13:42
Taraftar havalara uçacak Dries Mertens geri dönüyor
Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor
13:41
1 maç kaldı Okan Buruk “Oyna“ dediği an madde devreye girecek
1 maç kaldı! Okan Buruk "Oyna" dediği an madde devreye girecek
13:38
Manşetler yanıyor Tarihi maç herkesi şoke etti
Manşetler yanıyor! Tarihi maç herkesi şoke etti
13:34
Osimhen’e bomba gibi teklif Hemen yanıt verdiler
Osimhen'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler
13:19
Geri sayım başladı 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
13:08
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş’ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş'ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o
13:06
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak
12:43
Kurban Bayramı’nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu
12:21
Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, soruşturmada olumlu gelişme olabilir
Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, soruşturmada olumlu gelişme olabilir
12:08
Son kez Samandıra’ya giden Tedesco’nun zor anları
Son kez Samandıra'ya giden Tedesco'nun zor anları
