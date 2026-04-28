Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca\'ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık süreci öncesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Başkan adaylarının, teknik direktörlük koltuğu için dünya futbolunun önemli isimleriyle temas kurduğu ortaya çıktı.

DÜNYA YILDIZLARIYLA TEMAS KURULDU

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, başkan adayları Jürgen Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca gibi üst düzey teknik adamlarla görüşmeler gerçekleştirdi. Söz konusu isimlerin, olası bir yönetim değişikliğinde takımın başına getirilmesi planlandı.

İKİ İSİMDEN OLUMSUZ YANIT

Ancak yapılan temasların tamamı olumlu sonuçlanmadı. Görüşülen teknik direktörlerden ikisi, kendilerine yapılan teklifleri kabul etmedi.