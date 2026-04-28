Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık süreci öncesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Başkan adaylarının, teknik direktörlük koltuğu için dünya futbolunun önemli isimleriyle temas kurduğu ortaya çıktı.
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, başkan adayları Jürgen Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca gibi üst düzey teknik adamlarla görüşmeler gerçekleştirdi. Söz konusu isimlerin, olası bir yönetim değişikliğinde takımın başına getirilmesi planlandı.
Ancak yapılan temasların tamamı olumlu sonuçlanmadı. Görüşülen teknik direktörlerden ikisi, kendilerine yapılan teklifleri kabul etmedi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca'ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?